Шестнадцать украинских республик: много это или мало?

Нынешним киевским властям следовало бы преодолеть буриданову нерешительность. И все-таки определиться: какую государственность они наследуют – УНР или УССР?

В этот день, … лет назад

Двадцатого ноября 1917 года была провозглашена Украинская народная республика. Именно ее нынешние киевские власти вроде бы называют предтечей современной государственности. Поэтому стоит поговорить об УНР. Без гнева и пристрастия, как говорил римский историк Тацит. Только факты – и никаких фантазий.

Все началось в марте 1917 года, когда представители разных местных партий, полупартий, шарашек и кружков по интересам создали общий центр – Украинскую центральную раду. Ее главой стал историк Михаил Грушевский. То самый, что изобрел термин "Украина-Русь".

Рада выступила лишь за автономию Украины в составе России. В декларации так и говорилось: "Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не порывая с государством Российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право самостоятельно приводить в порядок свою жизнь".

© Фото : public domain Симон Петлюра во время провозглашения УНР в Киеве. 1917 год

А после Октябрьской революции Рада заявила о создании Украинской народной республики в составе России. В январе 1918 года Рада объявила о независимости УНР. Однако к тому времени на территории Малороссии существовало уже еще одно государство – месяцем ранее в Харькове была образована Украинская советская республика. А уже 3 марта 1918 года большевики заключили сепаратный мир в Брест-Литовске, по которому Германия оккупировала большую часть Украины.

Немцы образовали в Киеве марионеточное правительство во главе с гетманом Скоропадским. Страна получила пышное название – Украинская Держава. Но этот "карнавал" продолжался недолго – до осени 1918 года. После окончания Первой мировой войны и революции в Германии режим Скоропадского пал. Украинскую Державу сменила Украинская народная республика во главе с Директорией, которую возглавил Симон Петлюра.

А вообще-то за время Гражданской войны на современной территории Украины существовало по меньшей мере 16 самопровозглашенных республик. Были, например, Одесская советская республика, Советская социалистическая республика Тавриды, Донецко-Криворожская советская республика…

В марте 1919 года Съезд Советов провозгласил создание Украинской советской социалистической республики. Конечно же, при решающей поддержке Красной армии, которая к началу 1920 года почти полностью освободила Украину от белогвардейцев, махновцев, поляков. Причем из Москвы большевистское руководство вновь и вновь подчеркивало ленинский принцип права наций на самоопределение. Дескать, бери независимости столько, сколько сможешь утащить за пазухой. Не пойман де – не вор. Впрочем, сразу предварю лишние мысли: поймали всех…

Так что самоопределение было излишней декларацией. Все уже определились: 30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. После этого большевики щедрой рукой отдали в состав УССР всю Новороссию и еще большое количество земель, которые никогда не считались какими-то специфически украинскими.

Вообще замечено, что большевики в первые годы своего правления весьма легко распоряжались доставшимися им землями. Почему? Если исходить из житейской, обывательской логики, то вполне понятно: досталось-то все почти что задаром, потому не очень-то и жалко. Нашел чернец клобук – не скачет, а потерял – не плачет. Сталин-то позднее был куда бережливее…

© РИА Новости Перейти в фотобанк Красногвардейцы Киева - участники боев с войсками Центральной рады. 1919 год

И, думается, нынешним киевским властям следовало бы преодолеть буриданову нерешительность и все-таки определиться: какую государственность они наследуют – УНР или УССР?

Если УССР, то придется забыть о декоммунизации, поскольку весь смысл этого государства был коммунистическим. Создана она была коммунистами и расширялась благодаря коммунистам. Тут все строго, без сантиментов – не поскачешь.

Если УНР, то это – небольшая территория. Без Харькова, Сум, Луганска, Донецка, Херсона, Николаева, Одессы и многих других территорий. Еще на всякий случай напомню: Западная Украина со Львовым и Станиславовым была и вовсе присоединена к УССР накануне Второй мировой войны. О Крыме вообще вспоминать не стоит. Если уж и говорить о его исторической принадлежности и зависимости, то даже Османская империя имела когда-то гораздо больше прав на полуостров, нежели УССР. Но таких государств уже не существует. Канули в историческое небытие.

Кстати, в сочинениях французского философа Жана Буридана притчи об осле не найдено.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik