Понятно теперь, почему российский ракетный комплекс называется "Тополь-М". Не понятно пока, "М" – это Маша или все-таки Медведь. Хотя, какая разница, если за ними все равно – Москва.

Хороша Маша. Британии "показали" в каждом рисунке Путина Your browser does not support HTML5 audio

Есть новости, как хороший анекдот. Когда самый остроумный комментарий все равно хуже оригинала. Но интернет два дня пытается быть смешнее профессора Букингемского университета Энтони Глиса. Тщетно. Он уже проснулся знаменитым после того, как объявил, что не так страшен Путин, как его малюют. Если его малюют маленькой девочкой. Но даже она получается "злющей и противной". Глис – недаром эксперт по разведке – разгадал, кто скрывается в образе Маши из мультсериала про нее и Медведя.

"У нее слишком напористый и неприятный характер. Она много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", – распространяет глубокомысленную глупость профессора респектабельная The Times. С его слов издание утверждает, что избалованная девчонка и животное, само собой, символизирующее Россию, влияют на неокрепший детский разум так же, как на взрослых – "российские пропагандистские каналы" вроде RT. Это тоже – "мягкая сила" гибридной войны.

Логичней было бы тогда авторам, коль задались они целью распространить влияние Путина через веселые картинки, изобразить его белым и пушистым. Тем же Умкой, например. Но пытливый мозг Глиса не ищет для русских простых путей. Иначе ему ни за что не перещеголять этих выскочек из Кембриджа. Таких же, как и он, британских ученых, только из общества Генри Джексона. Они-то лишь в каждом втором русском, что проживают в Лондоне, увидели шпиона. А у Глиса в каждом рисунке – Путин.

В Британии он первым догадался рассмотреть "Машу" под микроскопом и через призму третьей мировой. Прежде "машиная" возня была уделом недостран. Украина эту неразлучную парочку запретила. Прибалтика приравняла к "зеленым человечкам". Глис же обнаружил в бравом шествии мультяшек по сетям и каналам явный и недвусмысленный намек на то, что Кремль может завоевать мир так же легко, как эти двое – аудиторию. Только англоязычных подписчиков у них свыше четырех миллионов, а общее число просмотров перевалило за 40 миллиардов.

И все их шалости только выглядят безобидно. Но это же в России говорят: "мульты-пульты". А если в России говорят "пульты", то подразумевают пульты управления баллистическими ракетами. Понятно же теперь, почему российский ракетный комплекс называется "Тополь-М". Не понятно пока, "М" – это Маша или все-таки Медведь. Хотя, какая разница, если за ними все равно – Москва. И это Глис еще новую серию не видел. Там эти двое решили завести себе кота. Ну, и воспитать его, как следует. А может, и стерилизовать, чтобы не гадил. И вроде бы – ничего такого. Житейская история. Но кот-то – "британец".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik