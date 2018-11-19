Хороша Маша. Британии "показали" в каждом рисунке Путина

"У нее слишком напористый и неприятный характер. Она много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", – распространяет глубокомысленную глупость профессора респектабельная The Times. С его слов издание утверждает, что избалованная девчонка и животное, само собой, символизирующее Россию, влияют на неокрепший детский разум так же, как на взрослых – "российские пропагандистские каналы" вроде RT. Это тоже – "мягкая сила" гибридной войны.
Логичней было бы тогда авторам, коль задались они целью распространить влияние Путина через веселые картинки, изобразить его белым и пушистым. Тем же Умкой, например. Но пытливый мозг Глиса не ищет для русских простых путей. Иначе ему ни за что не перещеголять этих выскочек из Кембриджа. Таких же, как и он, британских ученых, только из общества Генри Джексона. Они-то лишь в каждом втором русском, что проживают в Лондоне, увидели шпиона. А у Глиса в каждом рисунке – Путин.
В Британии он первым догадался рассмотреть "Машу" под микроскопом и через призму третьей мировой. Прежде "машиная" возня была уделом недостран. Украина эту неразлучную парочку запретила. Прибалтика приравняла к "зеленым человечкам". Глис же обнаружил в бравом шествии мультяшек по сетям и каналам явный и недвусмысленный намек на то, что Кремль может завоевать мир так же легко, как эти двое – аудиторию. Только англоязычных подписчиков у них свыше четырех миллионов, а общее число просмотров перевалило за 40 миллиардов.
И все их шалости только выглядят безобидно. Но это же в России говорят: "мульты-пульты". А если в России говорят "пульты", то подразумевают пульты управления баллистическими ракетами. Понятно же теперь, почему российский ракетный комплекс называется "Тополь-М". Не понятно пока, "М" – это Маша или все-таки Медведь. Хотя, какая разница, если за ними все равно – Москва. И это Глис еще новую серию не видел. Там эти двое решили завести себе кота. Ну, и воспитать его, как следует. А может, и стерилизовать, чтобы не гадил. И вроде бы – ничего такого. Житейская история. Но кот-то – "британец".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik