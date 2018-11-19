Летать не может. Президент Литвы не прилетела в Латвию на торжества

Празднование столетия Латвийской республики омрачилось неприбытием на мероприятие президента Литвы. Единственный военный самолет Дали Грибаускайте на праздник лететь отказался. Вопросов возникло много. И все – без ответов. Потому что вопросы – неправильные.

Мы же все оказывались в ситуации, когда идти на мероприятие ну уж совсем не хочется, а что делать. Мозг подыскивает опрометчивые обстоятельства, перебирает возможные заболевания, устраивает транспортные неурядицы. Иногда одно другому не мешает: "я в пробке… я все еще в пробке… я заболел!". Хорошо, когда есть дети, на которых всегда все можно списать. Мол, я бы с радостью, но я ж… Ты ж… Вы ж все… Мы ж ничего… С праздником – простите, извините. Выдох.

В Латвии тут нарисовался юбилей юбилеев – сто лет государственности прописью. Страна небольшая, а дата немаленькая. Понятно, что только своими силами на мощном пиру не обойтись. Нужны гости, друзья, товарищи. Всех приглашенных разместить, всем матрасы надуть, всем по зубной щетке выдать. Не расходитесь – торт еще. Тем более что чек из бюджета выписали солидный. К примеру, подобный финский вышел в три раза дешевле – ну так они гулять не умеют: не освоили науку "освоение".

Конечно, пригласили большого друга Латвии – президента Литвы. И вдруг незадача: в день посадки – непредвиденное. Вылететь не могу… Не могу, говорю!… Что? Нет, сесть могу… Могу, но только после президентских и не у вас… В общем, начинайте без меня. А впрочем – давайте я вас из аэропорта по громкой связи тихо поздравлю и будем считать, что. Вы ж все… Мы ж ничего…

В Латвии – гульба, шум, гам, суматоха, суета: как-то особо не заметили и не расстроились. Кто-то, правда, сразу лишний кусок торта спрятал в сумочку. Тоже не заметили – а кто заметил, особо не расстроился. А вот в Литве почему-то многим стало стыдно. И не потому, что единственный самолет забарахлил в нужный момент. Стали писать: мол, было бы желание. Рига рядом, на машине с мигалками – пару часов газа и дальше плавно на холостых. Почему товарищ президент не рассмотрела варианты с рейсовым сообщением? Да, не солидно, но ближайшая подруга гуляет все-таки. Можно хотя бы было на тортик зайти. Тем более страны – одногодки, на литовскую годовщину ничего у других не ломалось.

Можно, конечно, ловить мутную рыбу или искать темную кошку, которая где-то чего-то успела перебежать. Но лучше всего попробовать поискать следы. Кто больше всех заинтересован в таких конфузах? Чьи хакеры проникли в управление самолета и что-то взломали? Кто намазал допинг на ручку люка? Надо пробовать связать все воедино. Должно быть несложно, ибо ответ ясен. Осталось правильно подогнать задачу.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика