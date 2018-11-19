Угроза в кубе. Запад придумали себе новый Карибский кризис

Запад в ужасе ждет, что Россия вернется на Кубу. Сообщает об этом британский таблоид Daily Star. В последнее время именно желтая пресса стала самым авторитетным источником в Европе: ведь именно низкопробные журнальчики распространяли самые жареные "новости" о Скрипалях.
Новость основана на исследовании Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation), в котором говорится, что повторное открытие радиоэлектронного центра в Лурдесе (закрытого 16 лет назад) могло бы увеличить возможности России наблюдать за активностью США в районе Карибских островов. При этом эксперты фонда предупреждают, что "если (!) кремлевский лидер решит установить дополнительные базы на Кубе, как предлагают некоторые российские комментаторы" – то и вовсе будет создана совершенно иная ситуация.
То есть какие-то люди, не облеченные властью, сказали: вот бы устроить базу на Кубу, вот американцы бы испугались. Американские эксперты задумались: а что было бы, если бы и правда так случилось (причем они сами в своем исследовании называют эти предположения спекуляциями.) А британские журналисты написали: Россия возвращает базы! Вот так из ничего делаются новости. Россия вообще ничего не сделала в этом направлении, а все уже боятся.
А в качестве доказательства таблоид приводит тот факт, что к Владимиру Путину недавно приезжал в Кремль президент Кубы Мигель Диас-Канель. Все, иначе и быть не может: раз встретились – значит, обсуждали базы. Ну а что еще? Не товарооборот и туризм же, ну в самом деле.
К сожалению, читатели этого таблоида воспринимают информацию совершенно не критично. Из комментариев к материалу видно, что никого не насторожило отсутствие официальных заявлений из России, никто даже не споткнулся о слово "спекуляции" и условное наклонение. Возможно, никто уже и не читает дальше заголовков. Идея о том, что Россия плохая, уже прочно укоренилась в сознании, доказательствами никто себя не утруждает: нетребовательная аудитория проглотит и это. Любителей "ненаучной фантастики" на Западе – пруд пруди.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik