ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Угроза в кубе. Запад придумали себе новый Карибский кризис

(обновлено: 14:57 19.11.2018)
0580
Мария Балябина
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в ГаванеКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Россия открывает на Кубе военную базу, пишет британский таблоид. При этом сама Россия и не в курсе.

Запад в ужасе ждет, что Россия вернется на Кубу. Сообщает об этом британский таблоид Daily Star. В последнее время именно желтая пресса стала самым авторитетным источником в Европе: ведь именно низкопробные журнальчики распространяли самые жареные "новости" о Скрипалях.

Посольство США в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
США нашли тройку тираний у себя под боком. И теперь "гонят" ее к России
Издание, видимо, получает информацию о России раньше, чем Кремль. Потому что сообщает о том, что Москва размещает базы на Кубе, как о принятом решении и даже как об уже практически случившемся факте. При этом ни российские, ни кубинские власти не обмолвились об этом ни словом. Вот это уровень осведомленности! 

Новость основана на исследовании Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation), в котором говорится, что повторное открытие радиоэлектронного  центра в Лурдесе (закрытого 16 лет назад) могло бы увеличить возможности России наблюдать за активностью США в районе Карибских островов. При этом эксперты фонда предупреждают, что "если (!) кремлевский лидер решит установить дополнительные базы на Кубе, как предлагают некоторые российские комментаторы" – то и вовсе будет создана совершенно иная ситуация.  

То есть какие-то люди, не облеченные властью, сказали: вот бы устроить базу на Кубу, вот американцы бы испугались. Американские эксперты задумались: а что было бы, если бы и правда так случилось (причем они сами в своем исследовании называют эти предположения спекуляциями.) А британские журналисты написали: Россия возвращает базы! Вот так из ничего делаются новости. Россия вообще ничего не сделала в этом направлении, а все уже боятся.

А в качестве доказательства таблоид приводит тот факт, что к Владимиру Путину недавно приезжал в Кремль президент Кубы Мигель Диас-Канель. Все, иначе и быть не может: раз встретились – значит, обсуждали базы. Ну а что еще? Не товарооборот и туризм же, ну в самом деле. 

Мигель Диас-Канель
© AFP 2018 / Adalberto Roque
Эксперт: резких изменений на Кубе не может быть по двум причинам
Что же они напишут, когда Владимир Путин все-таки опять встретится с Дональдом Трампом (когда-то это все-таки должно произойти)? Какие безумные идеи придут в головы журналистов, что они додумают за президентов?

К сожалению, читатели этого таблоида воспринимают информацию совершенно не критично. Из комментариев к материалу видно, что никого не насторожило отсутствие официальных заявлений из России, никто даже не споткнулся о слово "спекуляции" и условное наклонение. Возможно, никто уже и не читает дальше заголовков. Идея о том, что Россия плохая, уже прочно укоренилась в сознании, доказательствами никто себя не утруждает: нетребовательная аудитория проглотит и это. Любителей "ненаучной фантастики" на Западе – пруд пруди.  

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена