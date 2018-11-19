Угроза в кубе. Запад придумали себе новый Карибский кризис

Россия открывает на Кубе военную базу, пишет британский таблоид. При этом сама Россия и не в курсе.

Запад в ужасе ждет, что Россия вернется на Кубу. Сообщает об этом британский таблоид Daily Star. В последнее время именно желтая пресса стала самым авторитетным источником в Европе: ведь именно низкопробные журнальчики распространяли самые жареные "новости" о Скрипалях.

Издание, видимо, получает информацию о России раньше, чем Кремль. Потому что сообщает о том, что Москва размещает базы на Кубе, как о принятом решении и даже как об уже практически случившемся факте. При этом ни российские, ни кубинские власти не обмолвились об этом ни словом. Вот это уровень осведомленности!

Новость основана на исследовании Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation), в котором говорится, что повторное открытие радиоэлектронного центра в Лурдесе (закрытого 16 лет назад) могло бы увеличить возможности России наблюдать за активностью США в районе Карибских островов. При этом эксперты фонда предупреждают, что "если (!) кремлевский лидер решит установить дополнительные базы на Кубе, как предлагают некоторые российские комментаторы" – то и вовсе будет создана совершенно иная ситуация.

То есть какие-то люди, не облеченные властью, сказали: вот бы устроить базу на Кубу, вот американцы бы испугались. Американские эксперты задумались: а что было бы, если бы и правда так случилось (причем они сами в своем исследовании называют эти предположения спекуляциями.) А британские журналисты написали: Россия возвращает базы! Вот так из ничего делаются новости. Россия вообще ничего не сделала в этом направлении, а все уже боятся.

А в качестве доказательства таблоид приводит тот факт, что к Владимиру Путину недавно приезжал в Кремль президент Кубы Мигель Диас-Канель. Все, иначе и быть не может: раз встретились – значит, обсуждали базы. Ну а что еще? Не товарооборот и туризм же, ну в самом деле.

Что же они напишут, когда Владимир Путин все-таки опять встретится с Дональдом Трампом (когда-то это все-таки должно произойти)? Какие безумные идеи придут в головы журналистов, что они додумают за президентов?

К сожалению, читатели этого таблоида воспринимают информацию совершенно не критично. Из комментариев к материалу видно, что никого не насторожило отсутствие официальных заявлений из России, никто даже не споткнулся о слово "спекуляции" и условное наклонение. Возможно, никто уже и не читает дальше заголовков. Идея о том, что Россия плохая, уже прочно укоренилась в сознании, доказательствами никто себя не утруждает: нетребовательная аудитория проглотит и это. Любителей "ненаучной фантастики" на Западе – пруд пруди.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik