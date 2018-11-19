Выдающаяся серость. Британцы нашли новый способ следить за Россией

Кажется, времена старой доброй Англии снова возвращаются. Они у нас обычно ассоциируются с известными фильмами об известном детективе. Когда сыщику надо было кого-то отследить, он надевал костюм мастера перевоплощения. Шли годы, общество менялось быстрее костюма, костюм становился все заметнее. Но хорошим тоном считалось не замечать старомодного сыскаря в пальто и темных очках. Окружающие лишь вежливо шептали: "пошел на задание". Затем пришло время шпиков и шпионов. С лицами топтунов они выделялись серостью даже в черно-белых фильмах. Якобы незаметные и невидимые, но хитрее хитрых.
Но англичане, которые, как известно, законодатели шпионской моды, снова сделали рулем. Daily Star: Королевский военно-морской флот Великобритании направил свою противолодочную атомную субмарину в Средиземное море, чтобы усилить давление на Россию и "присматривать" за ее кораблями в регионе.
Написали, а потом, как принято, решили уточнить – пошли к военным. Правда? – спрашивают. "Дык", – отвечают. Это раньше все было "совершенно секретно". Теперь это не модно. Теперь о маневрах и намерениях подлодок – утром в газете, вечером в Баязете. Стучать два раза. Пьеро.
Конспираторы выдвигают версию, что у лодки с погружением туго. Мол, то ли технически, то ли психологически. Погрузиться не могут, идут в надводном, а чтобы никто рожи не кривил – мол, так и надо. Это не дыра на брюках и не грязь, это так задумано. Но это все из серии "на самом деле". А на самом деле… Какая разница, что там на самом деле. Главное, чтобы все правильно было в газетах.
Автор Виталий Фотин, радио Sputnik