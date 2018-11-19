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Выдающаяся серость. Британцы нашли новый способ следить за Россией

(обновлено: 10:43 19.11.2018)
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© Flickr / Defence ImagesПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на бортуПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
© Flickr / Defence Images
Новое в военной тактике: если раньше подводные лодки собирали информацию о противнике скрытно, то теперь об операции слежения сообщают в прессе. В британской, по крайней мере.

Кажется, времена старой доброй Англии снова возвращаются. Они у нас обычно ассоциируются с известными фильмами об известном детективе. Когда сыщику надо было кого-то отследить, он надевал костюм мастера перевоплощения. Шли годы, общество менялось быстрее костюма, костюм становился все заметнее. Но хорошим тоном считалось не замечать старомодного сыскаря в пальто и темных очках. Окружающие лишь вежливо шептали: "пошел на задание". Затем пришло время шпиков и шпионов. С лицами топтунов они выделялись серостью даже в черно-белых фильмах. Якобы незаметные и невидимые, но хитрее хитрых. 

Ракетный крейсер Маршал Устинов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Примерно так же изменилось и оружие. Для слежки и неожиданности плавсредства погрузили под воду и стали засовывать туда внимательных людей с большими ушами и зоркими глазами. Затем понапихали ракет всяких – и поехало. Никто ничего не знает, не видно, не слышно, засекречено все: отличная почва для мифов, баек и прочих телесериалов. Так-то ничего нет, но где-то есть что-то, что если что – то ничего и нет. Страшно и страшно интересно. 

Но англичане, которые, как известно, законодатели шпионской моды, снова сделали рулем. Daily Star: Королевский военно-морской флот Великобритании направил свою противолодочную атомную субмарину в Средиземное море, чтобы усилить давление на Россию и "присматривать" за ее кораблями в регионе. 

Написали, а потом, как принято, решили уточнить – пошли к военным. Правда? – спрашивают. "Дык", – отвечают. Это раньше все было "совершенно секретно". Теперь это не модно. Теперь о маневрах и намерениях подлодок – утром в газете, вечером в Баязете. Стучать два раза. Пьеро.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Старомодные умы, конечно, по привычке начнут искать хитрые ходы и невероятные ловушки. Не долго думая, их найдут и начнут рассказывать про "на самом деле". На самом деле все должно меняться. Сейчас в военной сфере в большом почете винтаж. Это видно хотя бы по закупкам стран восточнее Восточной Европы, граничащих с Россией. Теперь ретро пришло и в тактику. Слежка скрытная (когда хотят пронюхать) – уже не в моде. Теперь в тренде отеческое "я все вижу, я слежу за тобой" – как папка сынку, чтоб не шалил. Пронюхивать надоело – во-первых, насморк замучил, а во-вторых, нынче все стали пахнуть одинаково привлекательно. Чего голову ломать?  

Конспираторы выдвигают версию, что у лодки с погружением туго. Мол, то ли технически, то ли психологически. Погрузиться не могут, идут в надводном, а чтобы никто рожи не кривил – мол, так и надо. Это не дыра на брюках и не грязь, это так задумано. Но это все из серии "на самом деле". А на самом деле… Какая разница, что там на самом деле. Главное, чтобы все правильно было в газетах. 

Автор Виталий Фотин, радио Sputnik

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