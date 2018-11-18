Украинцев давит жаба. Притом подкупленная

Цены бы не было украинским успехам, если бы не жаба. Генпрокурор незалежной нашел нового крайнего в бедах своей страны. И это не Россия!

Генпрокурор Украины больше не шутит. Юрий Луценко так и сказал: "я вовсе не шучу", когда называл самую большую современную проблему своей страны. По его сугубо прокурорской оценке, "это огромная украинская тварюка, которая задавила миллионы". В "тварюках" оказалась жаба – та самая, что давит и душит. Зависть то есть.

Заявление о жабе прозвучало в 15-минутном выступлении Луценко на заседании Совета регионального развития Украины. Однако не сразу. Сначала были названы главные враги незалежной – как обычно, это Москва, но к ней прокурор присоседил также украинских ультрапатриотов и популистов, "для которых нет ничего слаще, чем сбросить свое же государство", видимо, с пути развития (о чем было сказано как о процессе подъема страны).

И вот на этом пути вдруг появилась жаба – "зависть к чужому успеху", пояснил Луценко. Эта внутренняя украинская жаба все и тормозит, уверен прокурор. Потому что стоит только кому-нибудь в незалежной добиться хоть какого-нибудь успеха, как его подвергают остракизму. Так и сказал. А еще – вот так: "Я не знаю ни одного человека в стране – я сейчас не о политиках, – ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех". Забавно, что Юрий Луценко вывел из своего перечня политиков. Получается, украинским деятелям "любой сферы" не хотят аплодировать, а украинским политикам только и делают, что аплодируют? То есть в этом случае граждан незалежной жаба не давит?

Какая-то коррумпированная получается эта украинская жаба. Здесь давит, здесь не давит. Кстати, о коррупции как о насущной украинской проблеме Луценко тоже чуток поговорил, даже с повышением голоса. Но жаба у него все же вышла побольше и пострашнее. Видимо, генпрокурор Украины хорошо с ней знаком – лично!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik