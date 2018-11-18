Украинцев давит жаба. Притом подкупленная

Генпрокурор Украины больше не шутит. Юрий Луценко так и сказал: "я вовсе не шучу", когда называл самую большую современную проблему своей страны. По его сугубо прокурорской оценке, "это огромная украинская тварюка, которая задавила миллионы". В "тварюках" оказалась жаба – та самая, что давит и душит. Зависть то есть.
Заявление о жабе прозвучало в 15-минутном выступлении Луценко на заседании Совета регионального развития Украины. Однако не сразу. Сначала были названы главные враги незалежной – как обычно, это Москва, но к ней прокурор присоседил также украинских ультрапатриотов и популистов, "для которых нет ничего слаще, чем сбросить свое же государство", видимо, с пути развития (о чем было сказано как о процессе подъема страны).
Какая-то коррумпированная получается эта украинская жаба. Здесь давит, здесь не давит. Кстати, о коррупции как о насущной украинской проблеме Луценко тоже чуток поговорил, даже с повышением голоса. Но жаба у него все же вышла побольше и пострашнее. Видимо, генпрокурор Украины хорошо с ней знаком – лично!
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik