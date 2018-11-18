Дед Мороз существует! И не один. В России составили их рейтинг

Восемнадцатого ноября день рождения – неизвестно, какой по счету – отмечает Дед Мороз. Он знаком каждому с детства, правда, в разных странах – под разными именами и в разных костюмах. К кому-то приходил Санта Клаус, кто-то рассказывал стихи Кор Бобо, другие принимали подарки от Йоулупукки.составили рейтинг самых популярных резиденций Морозов в России.
В первую очередь, все стремятся, конечно, к всероссийскому Деду Морозу, который живет в Великом Устюге, и к которому в праздники ходит специальный новогодний экспресс.
В татарском селе Яна Кырлай живет Кыш Бабай со своей дочкой Кар Кызы. Он ходит в синем кафтане и меховой тюбетейке. В его резиденции есть и другие необычные персонажи: Шурале (Лесной Дух), Убырлы Карчык (Баба Яга) и многие другие.
Нередко россияне навещают и карельского Паккайне, который живет в городе Олонец. Его имя переводится как Морозец, потому что родился он в самом начале зимы, 1 декабря, вот родители его так и назвали. И вообще он еще достаточно молод – никакой и не дед вовсе.
В топ попала и резиденция бурятского Сагана Убгена в Улан-Удэ. Он всегда носит с собой посох с головой дракона. Древние буряты считали, что взмах этого посоха вызывает падеж скота, а сам Саган Убген повелевает жизнью и смертью и вообще всем, что есть на Земле. В общем, лучше его не сердить.
К марийскому Деду Морозу, которого зовут Йушто Кугыза, на его родину, в село Кукнур, ездят потому, что с ним весело: он любит шутить, петь, танцевать, ходить на лыжах. Говорят, записаться к нему на прием можно через секретаря.
Весьма популярен и мордовский Якшамо Атя, который живет в Ульяновской области со своей сестрой и воплощает собой добро и справедливость.
Ямал Ири, понятное дело, обосновался в Ямало-Ненецком автономном округе. У него есть волшебный бубен, который делает добрых людей сильнее, а злых – добрее.
Замыкают список чувашский Хел Мучи из Чебоксарского района и тувинский Соок Ирей, который принимает гостей в Кызыле.охраняет якутский Новый год.
У каждого, в общем, свой Дед Мороз. И если задаться целью посетить их новогодние резиденции по всей России, на это уйдет немало лет. Зато каждый Новый год будет непохож на предыдущий.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik