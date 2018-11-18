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Дед Мороз существует! И не один. В России составили их рейтинг

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Мария Балябина
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники велопарада Дедов Морозов в Санкт-Петербурге. 21 января 2018Участники велопарада Дедов Морозов в Санкт-Петербурге. 21 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россия – страна многонациональная. И Дед Мороз у каждого народа свой. Ко дню рождения хозяина зимы эксперты составили список самых известных Дедов Морозов.

Восемнадцатого ноября день рождения – неизвестно, какой по счету – отмечает Дед Мороз. Он знаком каждому с детства, правда, в разных странах – под разными именами и в разных костюмах. К кому-то приходил Санта Клаус, кто-то рассказывал стихи Кор Бобо, другие принимали подарки от Йоулупукки.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Да в одной только России Дедов Морозов не счесть, даже если не брать в расчет актеров в красных и синих плюшевых тулупах. Специалисты из туристической сферы составили рейтинг самых популярных резиденций Морозов в России. 

В первую очередь, все стремятся, конечно, к всероссийскому Деду Морозу, который живет в Великом Устюге, и к которому в праздники ходит специальный новогодний экспресс.

В татарском селе Яна Кырлай живет Кыш Бабай со своей дочкой Кар Кызы. Он ходит в синем кафтане и меховой тюбетейке. В его резиденции есть и другие необычные персонажи: Шурале (Лесной Дух), Убырлы Карчык (Баба Яга) и многие другие.

Нередко россияне навещают и карельского Паккайне, который живет в городе Олонец. Его имя переводится как Морозец, потому что родился он в самом начале зимы, 1 декабря, вот родители его так и назвали. И вообще он еще достаточно молод – никакой и не дед вовсе.

В топ попала и резиденция бурятского Сагана Убгена в Улан-Удэ. Он всегда носит с собой посох с головой дракона. Древние буряты считали, что взмах этого посоха вызывает падеж скота, а сам Саган Убген повелевает жизнью и смертью и вообще всем, что есть на Земле. В общем, лучше его не сердить. 

Праздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Удмуртский Тол Бабай, которого тоже нередко навещают в его доме в селе Шаркан, носит фиолетовую шубу и посох, который искривился от долгих странствий.  

К марийскому Деду Морозу, которого зовут Йушто Кугыза, на его родину, в село Кукнур, ездят потому, что с ним весело: он любит шутить, петь, танцевать, ходить на лыжах. Говорят, записаться к нему на прием можно через секретаря.

Весьма популярен и мордовский Якшамо Атя, который живет в Ульяновской области со своей сестрой и воплощает собой добро и справедливость.

Ямал Ири, понятное дело, обосновался в Ямало-Ненецком автономном округе. У него есть волшебный бубен, который делает добрых людей сильнее, а злых – добрее. 

Замыкают список чувашский Хел Мучи из Чебоксарского района и тувинский Соок Ирей, который принимает гостей в Кызыле.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп говорят поздравляют детей по телефону во время рождественской акции в поместье президента Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Не попал в топ якутский Эхээ Дьыл со своей многочисленной семьей. Наверное, потому, что он с женой, тремя дочерями и двумя внуками живет в Оймяконе – самом холодном населенном пункте планеты. Можно сказать, что Эхээ Дьыл сделал себя сам: однажды биолог и преподаватель СВФУ Гавриил Угаров написал книгу о сказочном персонаже, а потом и сам примерил на себя его образ. Так и живет с тех пор, пишет книги, охраняет якутский Новый год.   

У каждого, в общем, свой Дед Мороз. И если задаться целью посетить их новогодние резиденции по всей России, на это уйдет немало лет. Зато каждый Новый год будет непохож на предыдущий. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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