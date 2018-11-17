Не поеду в Лондон. Туманный Альбион теряет привлекательность

Британия теряет высококвалифицированных трудовых мигрантов. И низкоквалифицированных тоже. Как бы не пришлось британцам самим браться за ершик после Brexit'а.

Соединенное Королевство становится все менее привлекательным – не только для Евросоюза, но и для мигрантов, особенно квалифицированных. Уже сейчас все меньше профессионалов хотят туда ехать. А что будет после Brexit'а – вообще непонятно. Тереза Мэй, конечно, обещает, что предпочтение будут отдавать образованным мигрантам. Но при этом же европейские трудовые мигранты не будут иметь преимущества перед всеми остальными. К тому же бюрократические процедуры при трудоустройстве станут еще сложнее. А значит, потенциальным работникам удобнее будет переехать в другие страны ЕС, где они со своими европейскими паспортами будут как дома.

Эксперты королевства считают такую миграционную политику провалом для страны. Brexit еще не случился, а многие британские работодатели уже жалуются на то, что с трудом закрывают вакансии – для этого им приходится, о ужас, повышать зарплаты, иначе соискателей на эти места не заманить. Это касается и специалистов, и сотрудников низкой квалификации. До сих пор низкооплачиваемые работники из стран Восточной Европы, не создавая конкуренции британцам, серьезно помогали экономике – ведь кто-то, в конце концов, должен делать и черную работу.

Но проходят те времена, когда граждане некоторых стран ЕС готовы были работать на стройках, в магазинах, ухаживать за больными и мыть туалеты за небольшие для Британии деньги. Теперь этим восточноевропейским товарищам, возможно, придется оставаться дома. Ведь раньше у них на родине затыкали освободившиеся вакансии украинцами, стремящимися в светлое будущее. А теперь граждане незалежной переориентировались на Германию. В Британию им и так было непросто попасть, а после Brexit'а получить разрешение на работу станет еще сложнее. Тут и бывшие "сограждане" британцев по Евросоюзу лишний раз подумают, стоит ли им проходить сложные процедуры вместе с переселенцами со всего мира, а неграждане даже и думать не будут.

И если британское правительство что-то не придумает, совсем скоро британцам самим придется вставать за прилавки и браться за ершики.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik