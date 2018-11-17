В Латвию пришла драма. Получилась комедия

Живем мы в такое время, когда ни одной победой насладиться нельзя. Повесишь медаль на шею – и начинаешь тревожно дергаться во сне: вдруг лет через пять в лабораториях выяснится, что был офсайд или ворота кривые. Или окажется, что была дырка в стене, рука в дырке, колба в руке, в колбе чужое, в чужом – ничего. Ничего что… Или какое-нибудь "что из ничего" в виде "секшуал харасмент" свалится – "здравствуйте, я ваша тетя" – и прощай. Рассказывай потом, что обнимался на радостях от победы, жал от избытка совсем других гормонов, и как гражданку эту звать – в глаза не помнишь.
А теперь стали поступать тревожные сигналы от тех, кому эту принятую реформу надо выполнять. Там много интересного. Видно, что всерьез потрудились люди с "инновационным мышлением". Например, появился предмет "Драма". На уроках драмы будут учить детей "быть или не быть". Но что не ускользнуло от патриотов – драма отберет время у уроков литературы. Латышской, товарищи, а не какой-нибудь. Драма? Трагедия!
Конечно, когда про это узнали, общество грудью кинулось к интернету. Где этот мощный старик, которому уже все равно, ибо он доживает последние дни в кресле министра образования? Что он там навыдумывал? Национальные депутаты слюну в ладонях растерли до пара – "сюда иди", говорят. Общество – давай вспоминать, "что было, чего не было и чего инновационное мышление не предусмотрело". Даже припомнили, что закругляющийся министр – математик и кому-то сразу стало все ясно.
Давай пристальнее в реформу всматриваться. А там потрудились так, что без иновационного мышления и понимания (да хотя бы представления) геометрии Лобачевского сходу не взять. Там теперь сферы. И литература, понимаешь, оказалась между двух стульчиков: сферы языковых предметов и сферы культуры и искусства. Решили, что хоть она и происходит из языка, а все ж таки служит другим богам. Ну и поскольку в сферу культуры и искусства засунули еще и драму, то, извини, литература – двигайся. В общем, никто ничего не понял, и, как водится в таких случаях, все завопили.
Ясно-то ясно. Только яснее не стало. Часть патриотов, отвечающих за тревогу, считает, что уроки драмы – это трагедия. Часть патриотов-номиналистов дают голову на отсечение, что уроки драмы, это как минимум драма и как максимум – только драма и ничего кроме драмы. Как ответственный за патриотический оптимизм, возражу: сдается мне, джентльмены, это была комедия.
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия