В Латвию пришла драма. Получилась комедия

В Латвии в рамках перевода всех школ на латышский язык была проведена реформа образования. Голосовали за нее в ускоренном темпе и приняли. Теперь некоторые вчитываются и выясняют, что, к примеру, сократится количество уроков... латышской литературы.

Живем мы в такое время, когда ни одной победой насладиться нельзя. Повесишь медаль на шею – и начинаешь тревожно дергаться во сне: вдруг лет через пять в лабораториях выяснится, что был офсайд или ворота кривые. Или окажется, что была дырка в стене, рука в дырке, колба в руке, в колбе чужое, в чужом – ничего. Ничего что… Или какое-нибудь "что из ничего" в виде "секшуал харасмент" свалится – "здравствуйте, я ваша тетя" – и прощай. Рассказывай потом, что обнимался на радостях от победы, жал от избытка совсем других гормонов, и как гражданку эту звать – в глаза не помнишь.

Мы в Латвии тут недавно качественно продвинулись в построении монолитного общества на основе искоренения тлетворного нелояльного образования на русском языке. Чтобы Европа не цикала – назвали реформой образования. Мол, мы тут свои проблемы решаем, приводим все к единому стандарту, это вообще не о меньшинствах – вы чего. И по-быстренькому в ускоренном темпе реформу приняли вместе с бюджетным пакетом. Дальше – никакого русского. Блицкриг, аварды, аплодисман.

А теперь стали поступать тревожные сигналы от тех, кому эту принятую реформу надо выполнять. Там много интересного. Видно, что всерьез потрудились люди с "инновационным мышлением". Например, появился предмет "Драма". На уроках драмы будут учить детей "быть или не быть". Но что не ускользнуло от патриотов – драма отберет время у уроков литературы. Латышской, товарищи, а не какой-нибудь. Драма? Трагедия!

Конечно, когда про это узнали, общество грудью кинулось к интернету. Где этот мощный старик, которому уже все равно, ибо он доживает последние дни в кресле министра образования? Что он там навыдумывал? Национальные депутаты слюну в ладонях растерли до пара – "сюда иди", говорят. Общество – давай вспоминать, "что было, чего не было и чего инновационное мышление не предусмотрело". Даже припомнили, что закругляющийся министр – математик и кому-то сразу стало все ясно.

Давай пристальнее в реформу всматриваться. А там потрудились так, что без иновационного мышления и понимания (да хотя бы представления) геометрии Лобачевского сходу не взять. Там теперь сферы. И литература, понимаешь, оказалась между двух стульчиков: сферы языковых предметов и сферы культуры и искусства. Решили, что хоть она и происходит из языка, а все ж таки служит другим богам. Ну и поскольку в сферу культуры и искусства засунули еще и драму, то, извини, литература – двигайся. В общем, никто ничего не понял, и, как водится в таких случаях, все завопили.

Министр спохватился и давай микрофоны опреснять: бред, ложь, чушь, фейк, нонсенс, "вывсеврети". И вообще, наговариваете на нашу реформу, грех это. Мы, говорит, так там все понаписали, что педагоги и директора не понимают. А это уже показатель чего-то умного. И не злите меня, я и так злой. Никто вашу литературу не тронет – наоборот: тронет. Ясно?

Ясно-то ясно. Только яснее не стало. Часть патриотов, отвечающих за тревогу, считает, что уроки драмы – это трагедия. Часть патриотов-номиналистов дают голову на отсечение, что уроки драмы, это как минимум драма и как максимум – только драма и ничего кроме драмы. Как ответственный за патриотический оптимизм, возражу: сдается мне, джентльмены, это была комедия.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия