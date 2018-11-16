ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружие

(обновлено: 14:25 16.11.2018)
01410
Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / YonhapЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
© AFP 2018 / Yonhap
В Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.

Дональду Трампу, должно быть, обидно. Ведь он после встречи в Сингапуре Ким Чен Ына уже почти своим другом считал. Превозносил его так, словно принял гражданство Северной Кореи. "Мудрым" его называл, "гениальным". А тот лично присутствовал на тестировании нового, как они в КНДР пишут, "высокотехнологичного оружия". И не сказал ничего, не предупредил. Друзья так не поступают. Обещал же: ни-ни. 

Хотя ничего такого он и не обещал. Да, говорил, что прикроет пару-тройку ядерных полигонов. Ну, во-первых, только говорил. А американцы сами утверждают, что это – не в счет, когда доказывают свое право на расширение НАТО отсутствием письменных обязательств. А во-вторых, ключевое слово – ядерных. Пусть он и их демонтаж приостановил, но за год ни одной ракеты не выпустил, ни одного взрыва не произвел. Стало быть, держал себя в рамках денуклеаризации. Он и сейчас не стремился доказать, что есть еще порох в пороховницах. Потому как что там у него – неизвестно. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний нового тактического оружия. 16 ноября 2018
© REUTERS / KCNA
Эксперт предположил, какое оружие испытали в КНДР

Сам Пхеньян объявил только, что это "ультрасовременное вооружение тактического характера, предназначенное для полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии". То есть это точно не про порох. И, видимо, не про уран. Иначе в Штатах бы это знали, а в Южной Корее почувствовали. Кстати, в Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно даже сказать, что отнеслись с пониманием. Им, конечно, тоже не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу. 

Их-то лидер Мун Чже Ин встречается с Кимом часто, легко и с удовольствием. Они теперь практически домами дружат. Северный правитель забрасывает коллегу с юга совсем не угрозами, а подарками. То две тонны грибов, то двух охотничьих собак, одна из которых уже принесла шесть щенят. "Надеюсь, что отношения между нашими странами будут такими же", – конечно же, плодотворными, имел в виду счастливый хозяин потомства, а не собачьими. И не то чтобы с Трампом Ким опять начал "лаяться", но после 12 июня у них как отрезало. Только слова.

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
"К цели с упорством бульдозера". Политолог об "антикорейской истерии" в США

Хотя, если бы только слова. А то санкции США не снимают, усиленным давлением грозят, визит госсекретаря Помпео отменяют, военные учения близ Корейского полуострова со следующего года возобновляют. Иначе говоря, решил Ким Чен Ын не ждать больше милости от американской природы. Тем более он тоже в курсе, что не в ней идти на уступки до капитуляции второй стороны. А после ее капитуляции – тем паче. 

Впрочем, судя по тому, что сейчас говорят и пишут в КНДР о новом оружии, он никогда на счет Вашингтона и не обольщался. Разработка, признаются они, велась долгое время и не прекращалась. И вот результат. "Тестирование было успешным в соответствии со всеми передовыми показателями". Других деталей нет. Полагают, что для начала и этого достаточно. Пугает ведь неопределенность. И пусть теперь у Трампа голова болит. Как назвать Ким Чен Ына? "Человек-ракета" уже не подойдет. Ведь это точно была не она.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена