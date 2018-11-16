Не посещал, но осуждаю. В ООН недовольны ситуацией в Крыму

Генассамблея ООН осудила "нарушения прав человека в Крыму". Если бы на Украине так же "нарушали" права, жить в незалежной наверняка было бы гораздо приятнее, чем сейчас.

В ООН беспокоятся о правах человека в Крыму. Есть в организации специальный комитет, отвечающий за гуманитарные вопросы, – так вот он уже третий год подряд принимает резолюции, в которых осуждает положение дел на полуострове.

Ох, если бы на Украине так "ущемляли" права, как в Крыму, жить в незалежной, вероятно, было бы гораздо проще – и теплее было бы, и на родном языке можно было бы говорить, и в свою церковь ходить. В Крыму, например, все именно так.

Но в ООН этого, кажется, не знают. Делегация организации в Крым не приезжала, хотя ее туда и приглашали. Но удобнее основываться на слухах – и из кабинета выходить не надо, и позицию всегда можно подогнать под политические требования. "За" высказались традиционно многие европейские страны и США, как раз те, кого реальная ситуация интересует в последнюю очередь.

Впрочем, "палочка у дирижера начала ломаться" – так в Крыму описали хоть и маленький, но прогресс: стран, которые поддержали резолюцию, в этот раз немного меньше, чем в прошлые два года.

И, кстати, намного меньше, чем тех, кто воздержался при голосовании. Так что можно сказать, что резолюция принята "подавляющим меньшинством голосов".

Недовольные делают упор на то, что в Крыму якобы усилилось давление на общины религиозных меньшинств. Это при том, что на Украине в это же самое время идет атака на религиозное большинство и церковный раскол – это, по мнению международного сообщества, не нарушает ничьих прав.

А, может, в ООН этого просто не замечают. Как и того, что в Симферополе достраивают огромную соборную мечеть, мусульмане России ездят в Крым с халяль-турами, а Севастополь прямо сейчас принимает гостей из арабских стран на российско-арабском форуме.

"Свидетелям Иеговы"*, о которых, помимо прочего, идет речь в резолюции, действительно, тяжеловато. Но не потому, что в Крыму что-то не то с правами человека, а потому, что эта экстремистская организация в России запрещена – причем на всей территории страны, а не только на полуострове. К тому же, как сообщается, ее ячейки в Крыму могут быть связаны с украинскими спецслужбами.

Поэтому Киев так беспокоится? Неприятно терять своих агентов? Впрочем, как справедливо отметили в Госдуме, "шила в мешке все равно не утаить" – правда в итоге станет очевидной всем. Вот и сейчас уже МВФ приводит данные о России, в которые включены и экономические показатели Крыма.

В фонде отметили, что это – не намек на признание статуса Крыма. Однако деньги есть деньги, тут надо считать все предельно точно и внимательно. Это вам не то же самое, что делать голословные заявления с политических трибун.

*Запрещенная в России организация

Автор Мария Балябина, радио Sputnik