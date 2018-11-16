Угрозы или паника? Русский атом из Белоруссии манипулирует Литвой

Литовские власти постоянно предупреждают об угрозах от атомной станции, строящейся в Белоруссии. Литовские же специалисты уверены, что информация о якобы опасности этой АЭС – это манипуляции со стороны враждебных государств. Патриоты в замешательстве.

Любому совестливому человеку давно ясно, что Россия строит атомные электростанции только для того, чтобы кому-то сделать гадость. Угрожать, травить, воздействовать. Поэтому в Литве, когда узнали, что Белоруссия в 50 километрах от Вильнюса (а там все рядом) с помощью России строит эту гадость, всерьез забеспокоились и всерьез сплотились.

Кого только ни призывали, куда только ни писали, к кому только не обращались. Слали ноты в МАГАТЭ, что Литве невмагатэ. Строчили, бойкотировали, осуждали, грозили пальцами (по отдельности и вместе), трясли, запрещали и даже кое-что запретили . Министры по очереди заявляли о принципах, а когда министры менялись – говорили о приверженности принципам предыдущим. Главы правительств (литовских – они тоже успели поменяться) рассуждали об угрозах. Слушая красивый хор, не воздержалась и сама президент – человек космического масштаба и космической же мудрости и угрозы: мол, это не АЭС, а грязная бомба с фитилем под натовский бочок.

В общем, до сегодняшнего дня картина была предельно ясной. Но тут вышло странное заявление от человека в погонах. Якобы всякие там злобные и враждебные государства специально распространяют злокачественные слухи о строящейся АЭС, чтобы население Литвы паниковало и раскачивалось. Поэтому нужно обращать особое внимание на источник информации – он обязательно должен быть надежным и проверенным.

Простите, это как понимать? Ведь есть же современные эффективные гибридные методы, которыми мы как раз овладели. В данном случае любой источник, из которого вываливается плохая буква в адрес атомной станции, мгновенно становится проверенным. И серьезные люди пели, и лица государства подпевали, и мы к ним под бочок. А что теперь получается? Мы же сами панику навели и сыграли на стороне злобного государства? Что за удар под дых? Что за слив? Что за бачок?

Вот, например, президент страны Даля Грибаускайте говорит , что Белорусская АЭС может быть использована в качестве "неконвенционального оружия" . Является ли президент в данном случае надежным и проверенным источником? Как влияют такие сообщения на граждан Литвы, не становится ли больше паники? А главное – нет ли здесь манипуляции со стороны враждебных государств? А если есть… Тогда паники становится еще больше.

А если мы, патриоты, паникуем – не играем ли мы на руку Москве? От таких вопросов паника нарастает как снежный ком. Угрозы порождают панику, паника – новые угрозы. Получается какая-то то ли спираль, то ли мертвая петля на живую шею. Уж больно стиль знакомый. Надо проверить того, что в погонах, на связь с Кремлем. Что это за "парадоксов друг" вдруг начал патриотов смущать?

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика