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Судьбоносный просчет Наполеона и первый русский пароход

(обновлено: 13:07 16.11.2018)
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Владимир Бычков
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРепродукция гравюры Первый русский пароход Елизавета на линии Петербург-Кронштадт в ноябре 1815 годаРепродукция гравюры Первый русский пароход Елизавета на линии Петербург-Кронштадт в ноябре 1815 года
© РИА Новости
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Первый русский "стимбот" должен был делать не Карл Берд, а Роберт Фултон. Увы, американец, судя по всему, родился под несчастливой звездой.

В этот день, …лет назад 

Пятнадцатого ноября 1815 года состоялся первый рейс первого русского парохода "Елизавета" из Петербурга в Кронштадт и обратно. А все началось с шотландца Чарлза Берда – или, по-русски, Карла Николаевича.

В 1786 году двадцатилетний Берд прибыл в Россию в числе 10 механиков и металлургов, выписанных Екатериной II из Англии. Он несколько лет проработал на Александровском литейно-пушечном заводе в Петрозаводске и в Кронштадте, после чего вступил в товарищество со своим соотечественником – петербургским заводчиком Францем Морганом, который основал свое дело по соседству с верфью на Галерном острове. После смерти компаньона Берд стал хозяином завода. Незначительное прежде производство он развил в большой бизнес, построив рядом с заводом лесопильный завод, паровую мукомольню, корабельную верфь. Через 4 года предприятие располагало четырьмя каменными корпусами.  Завод Берда выпускал как предметы хозяйственного и бытового назначения, так и оборудование для промышленности, а впоследствии – корабли и паровые машины. 

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Музыканты военного оркестра во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню ВМФ России, в Кронштадте.
Привилегию на постройку и эксплуатацию паровых судов в России Берд получил в тяжелой конкурентной борьбе. Ведь поначалу, в 1813 году, Александр I предоставил право в течение 15 лет эксплуатировать пароходные суда в России Роберту Фултону. 

Американский изобретатель в 1804 году после ряда успешных опытов предложил Наполеону перевести корабли на паровую тягу. То есть это был проект парохода. Наполеон, как известно, хотел вторгнуться в Британию. Но эта задача была неосуществима, поскольку французский флот был слабее английского. 

Представьте, какие возможности открывало предложение Фултона, если бы Наполеон принял его предложение! Но корсиканец отклонил проект. "Какая-то железка поплывет?! без парусов?! Да вы считаете меня дураком!!!" — возмутился император и велел инженеру убираться вон со своими чертежами. А ведь прими Наполеон проект Фултона, быть может, многое в смертельной борьбе Франции с Англией пошло бы иначе. И Европа была бы иной. Но не судьба…

Уже через три году, в 1807-ом, по реке Гудзон Фултон проплыл на своем первом пароходе – "Клермонт".

И тогда-то на американского изобретателя обратили внимание в Петербурге, дали привилегию. Однако Фултон не выполнил одно из условий договора – в течение 3 лет он не ввел в строй ни одного судна. 

И тут вовремя подсуетился Берд. Он сам спроектировал и построил первый русский пароход "Елизавета". Первый морской рейс из Петербурга в Кронштадт 15 ноября 1815 года длился 6 часов 55 минут. После этого Берд и получил от властей 30-летнюю привилегию на строительство и эксплуатацию паровых судов в России. 

© Public domain
Пароход Фултона
Кстати, первый пароход назывался поначалу по-английски – "стимбот". А русский термин "пароход" впервые использовал адмирал Петр Иванович Рикорд.

Мемуарист Филипп Филиппович Вигель так описывал свою прогулку на пароходе "Елизавета" по Неве: "жители окрестных деревень толпами высыпали, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем: большим дымящимся судном, быстро поднимающимся по реке без парусов и весел".

Парусные купеческие суда, конечно, не могли конкурировать с пароходами Берда. И вскоре почти все перевозки в Петербурге и вокруг оказались в его руках. "Богатые купцы и капиталисты, – писал современник, – с грустью и поздним раскаянием смотрели, как промышленник-шотландец наживал миллионы, которые по праву принадлежали бы им, если бы у них было больше инициативы и разумной предприимчивости". 

Берд задумывался и о будущем: принадлежавший ему завод кроме судов выполнял заказы для нового здания Главного Адмиралтейства, по строительству Казанского и Исаакиевского соборов, по устройству городского водопровода, подъемной части Николаевского моста через Неву. Фигура ангела, установленная на Александрийской колонне Монферрана, тоже была отлита на заводе Берда. За эту работу он получил орден Святого Владимира. В 1843 году Карл Берд умер, оставив завод и огромное состояние своему сыну Францу, который с успехом продолжил семейное дело.

Имя Берда стало символом успеха. На вопрос "Как дела?", петербургские острословы отвечали: "Как у Берда. Только труба пониже, да дым пожиже".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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