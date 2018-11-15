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Туманная определенность. Британия все-таки уйдет. Но недалеко

(обновлено: 19:04 15.11.2018)
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Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре ЛондонаДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
И вроде говорила Мэй хорошие вещи. Что Brexit будет. Что "мягкий". Что отвечает "наилучшим интересам Соединенного Королевства". Но они-то, все эти МI точно знают настроения этого Королевства. Как и цену этих слов главы кабинета. Хоть что-то же они должны знать.

Туманная определенность. Британия все-таки уйдет. Но недалеко
Лучше бы мы его отравили – "Новичок" же остался. А уже потом назвали бы "русским агентом". Тогда бы все встало на свои места. Во-первых, никто бы так и не узнал, каким он был агентом на самом деле, и что он уже давно не в этом деле. Зато, во-вторых, все бы поняли, что русские просто так от своих "бывших" не избавляются. Но кто же мог предположить, что австрийцы окажутся такими мягкотелыми. Им "изменника родины" на блюдечке с голубой каемочкой, а они мало того, что из-под ареста его выпустили, так еще и российских дипломатов не выслали и вообще с Москвой портить отношения не захотели. 

Плакат против выхода Великобритании из Евросоюза у дороги на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики
© AFP 2018 / Paul Faith
"Вопрос о "черной дыре" отложили". Эксперт о соглашении по Brexit'у
Эдак, чего доброго, догадаются, что мы им сознательно только сейчас "шпиона" слили, чтобы натравить их на Кремль, когда нам это выгодно. За такими невеселыми мыслями и застало британские спецслужбы выступление премьер-министра после экстренного пятичасового заседания правительства. И это была вторая плохая новость за день. И вроде говорила Тереза Мэй хорошие вещи. Что Brexit будет. Что "мягкий". Что отвечает "наилучшим интересам Соединенного Королевства". Но они-то, все эти МI и прочие "Интеллиджент сервисы" точно знают настроения этого Королевства. Как и цену этих слов главы кабинета. Хоть что-то же они должны знать. 

Например, если Мэй будет и дальше ломать народ через колено, то он выступит так, что никакими "российскими" происками уже не прикроешься. Даже если назвать всех русских в Англии "агентами Путина". Сколько их – десятки тысяч. А на улицу-то выйдут миллионы. Потому что куда-то же им надо выйти, если не из ЕС. Потому что если по Мэй, то выход из ЕС – это только название. И чтобы понять это, совсем не обязательно читать все шестьсот страниц соглашения с Брюсселем. Достаточно послушать, что говорят о нем на материке. Им нравится. А если евросоюзники считают это "важным шагом", значит, для британцев он точно – не туда. 

Уже понятно, что далеко они не уйдут. Максимум – до Ирландии. И то – не сразу. 29 марта 2019-го для них лишь двери откроются. Но за ними – переходный период до конца 2020-го с сохранением всех нынешних опций по единому рынку, Таможенному союзу, правам и, что характерно, обязанностям. И только потом Британия, если захочет, еще раз сможет это дело продлить. То есть, опять задержаться на тех же условиях, против которых проголосовала летом 2016-го, еще и заплатив за это под 40 миллиардов отступных. 

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Теперь вопрос: захочет ли Британия продлить саму Терезу Мэй? Причем не дожидаясь конца 2020-го. Четыре ее министра ждать уже не стали. Подали в отставку. Среди них и министр по вопросам Brexit'а Доминик Рааб. Это, видимо, потому, что вопросов у него уже не осталось. А отвечать вместе с Мэй он не хочет. При этом соглашение с Брюсселем еще должен утвердить парламент. А в нем у премьера совсем не большинство. И даже среди консерваторов. Так что, одно из двух: либо Мэй обманывает всех, либо себя, когда полагает, что способна обмануть всех. 

Только не нас, подумали британские спецслужбы. Переглянулись и на всякий случай еще раз проверили наличие "Новичка". Пригодится, может быть. Или, как это "in English", мэй би.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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