И вроде говорила Мэй хорошие вещи. Что Brexit будет. Что "мягкий". Что отвечает "наилучшим интересам Соединенного Королевства". Но они-то, все эти МI точно знают настроения этого Королевства. Как и цену этих слов главы кабинета. Хоть что-то же они должны знать.

Туманная определенность. Британия все-таки уйдет. Но недалеко Your browser does not support HTML5 audio

Лучше бы мы его отравили – "Новичок" же остался. А уже потом назвали бы "русским агентом". Тогда бы все встало на свои места. Во-первых, никто бы так и не узнал, каким он был агентом на самом деле, и что он уже давно не в этом деле. Зато, во-вторых, все бы поняли, что русские просто так от своих "бывших" не избавляются. Но кто же мог предположить, что австрийцы окажутся такими мягкотелыми. Им "изменника родины" на блюдечке с голубой каемочкой, а они мало того, что из-под ареста его выпустили, так еще и российских дипломатов не выслали и вообще с Москвой портить отношения не захотели.

Эдак, чего доброго, догадаются, что мы им сознательно только сейчас "шпиона" слили, чтобы натравить их на Кремль, когда нам это выгодно. За такими невеселыми мыслями и застало британские спецслужбы выступление премьер-министра после экстренного пятичасового заседания правительства. И это была вторая плохая новость за день. И вроде говорила Тереза Мэй хорошие вещи. Что Brexit будет. Что "мягкий". Что отвечает "наилучшим интересам Соединенного Королевства". Но они-то, все эти МI и прочие "Интеллиджент сервисы" точно знают настроения этого Королевства. Как и цену этих слов главы кабинета. Хоть что-то же они должны знать.

Например, если Мэй будет и дальше ломать народ через колено, то он выступит так, что никакими "российскими" происками уже не прикроешься. Даже если назвать всех русских в Англии "агентами Путина". Сколько их – десятки тысяч. А на улицу-то выйдут миллионы. Потому что куда-то же им надо выйти, если не из ЕС. Потому что если по Мэй, то выход из ЕС – это только название. И чтобы понять это, совсем не обязательно читать все шестьсот страниц соглашения с Брюсселем. Достаточно послушать, что говорят о нем на материке. Им нравится. А если евросоюзники считают это "важным шагом", значит, для британцев он точно – не туда.

Уже понятно, что далеко они не уйдут. Максимум – до Ирландии. И то – не сразу. 29 марта 2019-го для них лишь двери откроются. Но за ними – переходный период до конца 2020-го с сохранением всех нынешних опций по единому рынку, Таможенному союзу, правам и, что характерно, обязанностям. И только потом Британия, если захочет, еще раз сможет это дело продлить. То есть, опять задержаться на тех же условиях, против которых проголосовала летом 2016-го, еще и заплатив за это под 40 миллиардов отступных.

Теперь вопрос: захочет ли Британия продлить саму Терезу Мэй? Причем не дожидаясь конца 2020-го. Четыре ее министра ждать уже не стали. Подали в отставку. Среди них и министр по вопросам Brexit'а Доминик Рааб. Это, видимо, потому, что вопросов у него уже не осталось. А отвечать вместе с Мэй он не хочет. При этом соглашение с Брюсселем еще должен утвердить парламент. А в нем у премьера совсем не большинство. И даже среди консерваторов. Так что, одно из двух: либо Мэй обманывает всех, либо себя, когда полагает, что способна обмануть всех.

Только не нас, подумали британские спецслужбы. Переглянулись и на всякий случай еще раз проверили наличие "Новичка". Пригодится, может быть. Или, как это "in English", мэй би.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik