Зато без царя. В голове. Латышские правые потрогали оголенный провод

В Латвии попытка неоконсерваторов создать коалицию провалилась. Проигравшие винят во всем олигархов. Спасибо, что не Кремль. Так что подходит страна к своему юбилею красиво и гордо: без правительства и без коалиции. И без всякого понимания, что дальше.

Когда оппозиция выигрывает выборы, главное – не пустить ее к власти. Надо всем собраться и сплотиться. В Латвии уже которые выборы почему-то выигрывает партия, которую почему-то считают "русской", и которая непременно должна сдать страну своим, то есть чужим. А тут еще и столетие республики на носу. Представляете: флаги, гимны, парады, а на трибунах – улыбающиеся прокремлевские рожи? Киприанов пир – ни дать ни взять. Бррр.

Поэтому латышские партии, всякие, какие есть, правые и неправые должны сложиться в политический винегрет и как-то, не выпендриваясь, просуществовать еще четыре года. Таких в новом сейме набралось аж шесть штук, кто прошел нормы ГТО. Все со скромными результатами – избиратель по зернышку принес, но с амбициозными задачами: всем все поднять просто так, всех за все посадить не просто так. Настало время формировать правительство. Пришли к президенту трое из ларца, одинаковых с лица. Президент ткнул в правого и пошел тот собирать команду. Вы, – говорит, – кажется, были за перемены? Вот и попробуйте попеременять.

Раз сели, два, три – не выходит каменный цветок. Дни тянутся, а он пестик не кажет. А тут – раз, два и три политических силы синхронно из переговоров вышли. И давай рассказывать правду-матку про кривду-папку. Да ему, формирователю этому, говорят, только министерства нужны были. Гарнитуры и гобелены мало интересовали, все больше стулья. Вы, говорят, посмотрите: что эти охотники за табуретками пытались в правительственной декларации прописать? Всем все поднять – это хорошо. Нужно два миллиарда? Еще лучше. Один вопрос – где взять? А если взять, то что будет с бюджетом? А со страной с таким бюджетом? Мечты народа – раздать все деньги государства людям, а государство пусть что хочет делает – не срослись. Осиротевший обиделся и обвинил во всем олигархов. Кукловоды, марионетки, реакция и неутешительные результаты анализов.

Специалисты интернета считают, что все, как всегда, было хитро задумано – дали новой партии право первой руки потрогать один из проводов. Раз такие умные – вперед. Что? Тряхануло? А теперь, давайте, опытные за дело возьмутся. Уж эти-то знают, за какие проводки дергать, а главное, где что на всяк случай отсоединить.

Так что подходит Латвия к своему юбилею красиво и гордо: без правительства, без коалиции, без комиссий в парламенте. В общем, без царя в голове. Что, если уж прямо говорить, несколько символично. Именно в таком состоянии страна и провела большинство своих годов с момента своего основания. Но главное и самое радостное – без Кремля. А в каком виде – дело десятое: хоть бузина до горизонта.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия