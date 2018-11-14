Канцлер ФРГ опять – плечом к плечу с президентом Франции. На "радость" Трампу. И по той самой теме, которая хозяина Белого дома не просто задевает, а оскорбляет, как он сам признался.
ЕСли долго мучиться. Меркель поддержала проект европейской армии
Трампа, похоже, крепко зацепило. Идею Макрона о создании отдельной от США европейской армии он сразу назвал "оскорбительной". А вернувшись из чужого сырого Парижа к теплому родному Twitter, позволил себе кое-что напомнить этому "зарвавшемуся французику". "Если бы, – написал, – не Соединенные Штаты, во Франции после Первой мировой говорили бы по-немецки. А после Второй – тем более". "Ну, что я говорил", – мог дописать он сегодня. Стоило им лишь допустить мысль о независимости от Вашингтона, как пусть и не в Париже, а в Страсбурге, но тут же зазвучала немецкая речь.
Это Ангела Меркель рассказывала Европарламенту о том, какой она видит Европу. Возможно, последний раз, если верить слухам о том, что канцлерин после выборов нового лидера ХДС едва ли задержится на своем посту. Это было не то чтобы ее политическое завещание, но, в каком-то смысле, резюме. В смысле не подведения итогов, а дальнейшего трудоустройства. Именно поэтому она пошла дальше Макрона. В Германии-то дальше уже некуда. В генсеки НАТО или в главы Еврокомиссии ее тоже не позовут. С таким-то бэкграундом. Вот она и предложила вместе, как она выразилась, с "настоящей европейской армией" создать еще и Совет Безопасности ЕС.
А что, достойное продолжение карьеры. Кому еще давать европейцам совет? Есть, правда, у нее одно противопоказание. Просроченность. Прошли те времена, когда Меркель была, как в футболе плеймейкер. Когда о ней тоже говорили: не знаешь, что делать, отдай пас Меркель – придумает. Теперь-то она сама – пас. Так что это еще большой вопрос, услужила ли она Макрону, поддержав его боевой клич, или всю его идею опошлила. Ведь, учитывая личные обстоятельства, их вполне можно заподозрить в том, что они всего лишь придумали, как и где им встречаться, не вызывая подозрений, и после отставки Ангелы. А то люди на улицах Парижа уже путают ее с Брижит.
Вот и Трамп едва ли промолчит. Обязательно скажет, что Макрон и Меркель просто созданы друг для друга. Эммануэля он уже "потроллил", язвительно связав его повышенные военные амбиции с чрезвычайно маленьким рейтингом. А после присоединения Меркель и вовсе может сострить, что в ЕС создается армия "сбитых летчиков". Хотя канцлерин все-таки скромнее своего французского партнера. Она предлагает сделать еврогруппировку лишь приложением к НАТО. "Общеевропейская армия показала бы миру, что в Европе невозможна война. Она была бы хорошим дополнением к альянсу".
Меркель полагает, что армий много не бывает. Особенно если страшно. Но где Германия возьмет силы еще на одну, если она с трудом снарядила отряд на натовские учения в Норвегии? Разве что на базах США взаймы попросит. Кстати, на северных маневрах, как говорят, роль вероятного противника играли португальцы и испанцы. А следовало-то, чтобы немцы с французами. Надо же им хоть с чего-то начинать. А то у них дальше военных разговоров уже лет двадцать как не идет. Оно, конечно, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но вот ЕС ли? Ему, видимо, мучиться осталось недолго.
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