Кто-то скажет, что разногласия первой леди с сотрудниками аппарата Белого дома – это скорее светская хроника, чем политика. А вот не скажите. Вспомните лучше, чем закончилась для Билла Клинтона ссора с женой. Он разбомбил Югославию.
Кто в Доме хозяйка? Меланья Трамп взялась за аппарат президента
"Не уйдет он – уйду я". Возможно, так проблема еще не стоит. Да, наверное, никогда и не станет. Потому что кто же от такого уйдет. Но если Дональду Трампу не хватало последней капли, чтобы переполнила чашу его терпения, то она у него появилась. И не одна. Если верить СМИ, Меланья "накапала" на главу аппарата Белого дома Джона Келли. Так что у мужа ее теперь есть и личные основания для отставки "завхоза". Хотя о том, что Келли уже поперек горла трамповским домочадцам, слухи ходили давно. Но прежде их связывали с недовольством дочери президента Иванки и его зятя Джареда Кушнера попытками чиновника ограничить их общение с отцом семейства.
Экс-генерал на самом деле пришел в Белый дом со своим армейским уставом и навел в нем свои казарменные порядки. Самому Трампу, привыкшему к вольностям, иной раз и без тормозов, это тоже не нравилось. Но, пригласив отставного вояку в качестве дядьки-смотрителя больше для умиротворения республиканского истеблишмента, чем для себя, он не мог без веских причин указать тому на дверь. Даже после того, как Келли, опять же если доверять неопознанным источникам, вслух усомнился в его интеллектуальных способностях. Но сейчас-то задета честь первой леди.
И не в том дело, что Келли отказался принять в администрацию нескольких ее помощников. Он высокомерно игнорировал ее просьбы, месяцами не давая ответа, словно забыл, кто в доме хозяйка. Говорят, когда Трамп узнал об этом, то пришел в бешенство и потребовал найти места для людей Меланьи. Кстати, не исключено, что тертый калач и прожженный аппаратчик Джон Келли сам и допустил утечку о конфликте с президентской женой в расчете на то, что после огласки ее муж не рискнет его уволить, чтобы не добавить к своей незавидной репутации еще и статус "подкаблучника".
Возможно даже, что это их совместная с Джоном Болтоном "спецоперация" по выносу сора из избы. Меланья же и с его доверенным лицом решила разобраться. Назвала помощника советника по нацбезопасности Миру Рикардел "недостойной этой должности". Точные причины неизвестны. The Wall Street Journal, например, считает, что Рикардел попалась на сливе компромата на Меланью и ее окружение. Хотя, что сливать, если у Меланьи все на лице написано. Иные полагают, что первая леди не простила Мире, что хотела пустить ее по миру, когда решила урезать ей бюджет африканского тура.
Так или иначе, но подобные новости, еще и выпущенные дуплетом, бьют, прежде всего, по имиджу самой Меланьи, изображая ее особой взбалмошной и мстительной. Кто-то скажет, что это, скорее, светская хроника, чем политика. Но вспомните, чем закончилась для Билла Клинтона ссора с женой. Он разбомбил Югославию. Так что и Трампу, наверное, все-таки лучше пожертвовать Келли, чем какой-нибудь страной. Аналогия ведь еще и в том, что Хиллари тогда тоже была недовольна аппаратом президента.
Между прочим, Моника Левински вновь изъявила желание публично перед ней покаяться. Мало ли, вдруг кто-то забыл, как она ее тогда обскакала. Когда ж ты уже рот свой закроешь – только и смогла подумать Хиллари.
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