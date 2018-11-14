Видит око, да зуб неймет – "Северный поток-2" как шел, так и идет

Американцы с украинцами продолжают угрожать "Северному потоку-2". А он тем временем продолжает строиться. И, как говорят в "Газпроме", ничто ему не помешает.

Вашингтон остановит "Северный поток-2", чтобы спасти Европу, уверен посол США при ЕС Гордон Сондленд. Говорит, есть в этом какая-то логика, и если в ЕС ее не поймут, то США будут использовать "множество инструментов", чтобы сорвать проект. Не сказал, правда, что именно входит в этот "набор юного бобра". Но в свете последних событий можно предположить, что там санкции разных мастей и размеров. Хотя, учитывая реакцию европейцев на антииранские санкции (которые они отказались соблюдать), может получиться так, что и антигазовые не сработают.

Но вряд ли это остановит американцев от применения их любимых инструментов. Чемоданчик с этим набором за Вашингтоном тащит Киев, который недавно заявил, что Украина и США будут вместе бороться с российским газом. Иначе будет совершенно подорвана европейская энергетическая безопасность. А вот если Старый Свет будет лишен топлива из России, там все будет хорошо, польются реки американского газа, наступит прекрасное будущее и мир во всем мире.

Ведь "Северный поток-2", по мнению Вашингтона, Киева и некоторых других недовольных, сделает Европу заложницей России. А его отсутствие – заложницей США, что, должно быть, гораздо лучше.

Впрочем, в ЕС так не считают. Канцлер Германии Ангела Меркель уже устала, наверное, повторять, что новый газопровод будет построен. При этом она пытается утихомирить хотя бы украинцев, ради которых уговаривает Москву оставить какой-то объем транзита через эту ненадежную страну.

Тут Киеву, вообще-то, стоило бы согласиться и успокоиться, потому что после всего, что было у "Нафтогаза" с "Газпромом", они могли бы остаться вообще ни с чем. И что – спас бы их тогда американский СПГ, который возили бы через мариупольский порт?

Но нынешний Киев без проклятий в адрес России сейчас не может. Поэтому, не обращая внимания на то, что на Украине замерзают без отопления целые города, он борется с "Северным потоком-2". Лучше заморозит всех своих, но "врагу" с его газом не уступит

Ну, что тут поделать – в дела других стран мы вмешиваться не можем. Тем более, российскому газопроводу все эти козни помешать не могут. В "Газпроме" уже ответили на угрозы: 200 километров уже построили, и остальное достроим.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik