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GPS попутал. Финляндия обвинила Россию в том, что сбилась с курса

(обновлено: 18:22 13.11.2018)
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Михаил Шейнкман
© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТОСолдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В плохой работе связи на финском севере, возможно, виновата Москва, – заявили в Хельсинки. Хайли лайкли. А кому еще надо, чтобы натовские корабли садились на мель, а боевые машины наезжали друг на друга. И вообще, чтобы координация была не в дугу.

GPS попутал. Финляндия обвинила Россию в том, что сбилась с курса
"Единый трезубец" НАТО уже неделю как разъединился, а разговоров у них о нем – словно это не они против нас, а мы самые мощные учения проводили. Ведь когда мы проводили, они долго в себя прийти не могли, даже если это их не касалось и было за тысячи верст от них. Но теперь-то они сами подошли к нам вплотную, чтобы мы разглядели их стать, и сами же нас испугались. Им бы гордиться собой, а они все больше раны зализывают. И не только душевные. Там же некоторым реально досталось от аварий, столкновений, обморожений и прочих небоевых неприятностей. 

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: в обвинениях финского премьера в адрес России есть важный нюанс
Но лишь Финляндия догадалась все свалить на соседа. Вот что значит – страна в альянс не входит. Глаз не замыленный. Хотя в том и обвинила Россию, что пыталась ей этот глаз "замылить". Буквально натянуть его на GPS. Создавала, дескать, помехи для системы спутниковой навигации во время крупнейших, как они любят повторять, североатлантических маневров. Доказательств – как у Британии со Скрипалями. А кому еще надо, чтобы самолеты сбивались с курса, корабли натыкались на рифы, военная техника наезжала друг на друга. И вообще, чтобы координация была не в дугу. 

"За подобными нарушениями, возможно, стоит Москва", – заявил премьер Юха Сипиля. Затем что-то невнятное промямлил про расследование, которое еще не завершено, но потом – опять отчетливо, что все равно жесткая реакция последует. "Наш человек", – подумали в НАТО. Жаль, Финляндия в НАТО – даже не думает. Но кто знает, может, после таких обвинений и она подтянется. С кем поведешься, тем и заболеешь. Страху-то натерпелась. 

Хотя то, что у Хельсинки не все в порядке с ориентацией на своей же местности, стало ясно еще до учений, когда они тоже решили поучаствовать. Уж они-то должны были понимать, на кого альянс здесь "трезубец" свой точит. Однако назвались груздем, полезли в кузов, а теперь жалуются, что им "насолили". Но если и насолили, то по всем правилам кулинарии. Они же получились, как у Ивана Шмелева в "Лете Господнем". В смысле, "архиерейские грузди, нет сопливей!". Тоже ведь потекли. 

Фрегат Хельге Ингстад после столкновения с танкером у берегов Норвегии
© REUTERS / NTB Scanpix/Marit Hommedal
Не вылавировали. Фрегат НАТО попал под нефтяной танкер
А пока Финляндия тычет пальцем в небо, Норвегии идея все списать на происки вероятного противника уже понравилась. В ней тут же заговорили о том, что гордость их военного флота – фрегат Helge Ingstad совсем не просто так у своих берегов стал легкой добычей банального нефтяного танкера и получил пробоину, несовместимую с жизнью. Да, до того они уже признали, что был выключен транспондер. Но теперь-то можно сказать, из-за кого. 

Вообще, для Осло "спутниковое вмешательство" России в учения – это сущее спасение. А то местные жалуются, что "освободители" – в основном, американцы и шведы – "освобождались" прямо у детсадов, школ и спортзалов. Теперь понятно, почему. Это не потому, что они метили то, что защищали, чтобы не забыть, что они защищают. Их тоже GPS попутал. А GPS попутали русские. Их след, стало быть, и надо искать, а американский высохнет. Норвегия, впрочем, – страна НАТО. Ей терпеть тех, кому невтерпеж, по уставу положено. Что до Финляндии, то ей, как говорится, нечего на азимут пенять, коли компас кривой.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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