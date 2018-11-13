Йенс Столтенберг доказал, что с памятью у него, может быть, и проблемы, зато с нюхом по-прежнему все в порядке. Хозяина чует. Потому как ни на что-то они в своих Парижах без Пентагона не годятся и ничего-то без него не стоят.
Раз и палка стреляет. Генсек НАТО поставил Макрона на место. Саркози
Что-то у них с их хваленой западной солидарностью совсем разладилось. Сначала Макрону смерть как захотелось отдельной от США европейской армии, чтобы она, в том числе, США противостояла. А вот уже и генсек НАТО Столтенберг тут как тут. Куда уж, отвечает, вам в "калашный ряд", если вы в 2011-ом даже с Ливией сами не справились. В общем, поставил Макрона со всей его боевой индивидуальностью на место. Саркози.
Помню, говорит, как Франция и Великобритания захотели военную операцию против Муаммара Каддафи провести. А Соединенные Штаты с альянсом, говорит, не помню. Зато, говорит, помню, что из этого вышло. В итоге все там были. "Когда мы встречались в Париже для принятия окончательного решения, НАТО за столом не было. Это мы позднее поняли, что нуждаемся в помощи НАТО и США, в их командных структурах и возможностях", – пожалуй, впервые Столтенберг хоть что-то свалил не на Россию, а на своих же европартнеров.
Сам он тогда премьером Норвегии был и агрессию против Ливии, кстати, тоже поддержал. За что, собственно, потом поддержали его, когда выдвинулся в генсеки. И вот теперь он пытается свято чтить и блюсти североатлантическое единство. Поэтому и пеняет европейцам на то, что они без Вашингтона даже Ливию как следует уничтожить не сумели. А сам Вашингтон, дескать, и не собирался это делать, но пришлось ему из-за пятой статьи задать Джамахирии по первое число. И вот она – благодарность Макрона: сами с усами. Отрастил бы хоть их для начала.
Ну, это у Столтенберга, положим, "тут помню, тут не помню". Все-таки Клинтон, когда в голос гоготала, приговаривая, "мы пришли, увидели и он мертв" – она тогда еще под Цезаря косила, а не под президента – под "мы" подразумевала именно США, а не каких-то там европейских партнеров. А если те и принимали самостоятельное решение, то исключительно из двух вариантов, предложенных США. "Кто не с нами, тот против нас". Поэтому американцам совсем не обязательно было сидеть за тем самым пресловутым столом в Париже, если там собрались все такие же, как Столтенберг.
"Конечно, иногда Европа должна быть способна делать что-то без Соединенных Штатов. Но они большие, и часто без них никак не обойтись", – дал понять генсек, что с памятью у него, может быть, и проблемы, зато с нюхом по-прежнему все в порядке. Хозяина чует. Посыл-то верный: ни на что-то вы без Пентагона не годитесь и ничего-то вы без него не стоите. Кстати, о стоимости. Не случайно же выступил он не сразу после Макрона, а через пару дней, после Трампа и его обращения к союзникам: "платите или защищайтесь сами как умеете".
Вот генеральный секретарь НАТО и напомнил им, как они сами умеют. Те, впрочем, могут возразить, что это, мол, было давно и в Ливии. Но сейчас-то Ливия уже у них дома. И, если по Столтенбергу, то по их же вине. А ведь о нем говорили, что невнятный, что худший в истории НАТО. Но вот доказал, что один раз и палка стреляет. Правда, в своих.
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