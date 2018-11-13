Национальные валюты против доллара: рубль идет в наступление

Попытки признаны успешными. Доля доходов российской экономики от экспорта в долларах снизилась. Вкладов в американской валюте стало меньше, причем как частных, так и корпоративных. Стремительно растет объем торговли с Китаем в рублях и юанях. Специалисты The Wall Street Journal констатируют: дедолларизация экономики России приносит свои плоды.
Кроме того, экономисты констатируют: если оценивать ВВП разных стран в американских долларах по номиналу, то США, конечно, все еще – первая экономика мира. А если с учетом паритета покупательной способности – то на первом месте уже прочно утвердился Китай. А на третьем, кстати, Индия. И подсчитал это не кто-нибудь, а Всемирный банк. Актуален и вопрос, кто будет занимать лидирующие позиции на мировой арене в ближайшие годы. В этом ключе для Москвы важно учитывать, с кем России выгоднее развивать партнерские отношения не только в политическом, но и в торговом плане. Отсюда и приоритеты: Китай, Индия. Почему Россия с ними должна рассчитываться валютой какой-то третьей страны?
По правде говоря, отказаться от доллара – задача не из простых. Потому что американская валюта пока еще – основная из резервных во всем мире и поэтому удобна в расчетах между странами. Если же они начинают рассчитываться в национальных валютах, то в этом есть некоторое неудобство. Предположим, если Россия торгует с Турцией, и российский экспорт больше, чем российский импорт, то будут накапливаться турецкие лиры. И потратить их можно будет только в Турции. Не очень удобно.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik