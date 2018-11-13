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Национальные валюты против доллара: рубль идет в наступление

(обновлено: 15:36 13.11.2018)
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Олег Обухов
© Fotolia / Björn WylezichНациональный валюты стран-участниц БРИКСНациональный валюты стран-участниц БРИКС
© Fotolia / Björn Wylezich
Москва и Пекин готовы сказать доллару: до свиданья, если что, позовем. Вашингтон сам виноват – не надо использовать свою национальную валюту как орудие устрашения.

Попытки признаны успешными. Доля доходов российской экономики от экспорта в долларах снизилась. Вкладов в американской валюте стало меньше, причем как частных, так и корпоративных. Стремительно растет объем торговли с Китаем в рублях и юанях. Специалисты The Wall Street Journal констатируют: дедолларизация экономики России приносит свои плоды. 

Российские рубли и американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экономист о планах дедолларизации: речь не идет о полном отказе от доллара
Аналитики, поясняя тенденцию, пеняют на Вашингтон, который все чаще пугает своей непредсказуемостью во внешней политике. Белый дом при этом свою национальную валюту использует как орудие устрашения. Тем самым США сеют сомнения: а стоит ли так же безоглядно доверять доллару, как раньше? Тенденция сейчас набирает обороты. Причем  сам Запад стимулирует Россию, чуть ли не каждый месяц щедро "одаривая" неугодных и непослушных новыми санкциями. И это чисто политические факторы, которые обострили желание Москвы и Пекина сказать доллару:  до свидания, если что,  позовем. 

Кроме того, экономисты констатируют: если оценивать ВВП разных стран в американских долларах по номиналу, то США, конечно, все еще – первая экономика мира. А если с учетом паритета покупательной способности – то на первом месте уже прочно утвердился Китай. А на третьем, кстати, Индия. И подсчитал это не кто-нибудь, а Всемирный банк. Актуален и вопрос, кто будет занимать лидирующие позиции на мировой арене в ближайшие годы. В этом ключе для Москвы важно учитывать, с кем России выгоднее развивать партнерские отношения не только в политическом, но и в торговом плане. Отсюда и приоритеты: Китай, Индия. Почему Россия с ними должна рассчитываться валютой какой-то третьей страны? 

По правде говоря, отказаться от доллара – задача не из простых.  Потому что американская валюта пока еще – основная из резервных во всем мире и поэтому удобна в расчетах между странами. Если же они начинают рассчитываться в национальных валютах, то в этом есть некоторое неудобство. Предположим, если Россия торгует с Турцией, и российский экспорт больше, чем российский импорт, то будут накапливаться турецкие лиры. И потратить их можно будет только в Турции. Не очень удобно.

Зенитно-ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: Россия и Индия сделали шаг в сторону отказа от гегемонии доллара
Поэтому идеально было бы, чтобы экспорт и импорт между странами были равнозначны, уточняют экономисты. Но ведь это практически невозможно. Значит, нужно будет решать, что делать с образовавшимся избытком валюты той или иной страны. Можно, например, расплатиться этими деньгами с третьей страной, которой нужна именно эта валюта (раньше, до появления мировых резервных валют так в основном и делали). Возможны и другие варианты – в конце концов, важно, что деньги эти у вас есть. В любом случае – спокойнее будет, чем связываться с непредсказуемыми американцами. Собственно, вот и все, чего эти самые американцы добились своими санкциями и угрозами всему миру.  

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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