Савченко не может уйти из СИЗО. Поэтому хочет уехать

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, решила принять участие в президентских выборах на Украине. На это решение не повлияло даже то, что она сейчас находится в киевском СИЗО и по решению суда пробудет там как минимум до конца года. Как пояснила сестра заключенной – Вера – Савченко давно собиралась в президенты, и власти не смогут ей помешать.
Как будет проходить предвыборная кампания, Надежда с Верой еще не решили. Но они не исключают, что придется ее вести прямо из СИЗО. При этом сестра Савченко надеется на то, что руководство следственного изолятора предоставит кандидату в президенты автозак, чтобы ездить на встречи с избирателями..
Тем временем, по данным комитета избирателей Украины, партия "Батькивщина", членом которой когда-то была Надежда Савченко, уже потратила более 3,5 миллиона долларов на рекламу своего лидера Юлии Тимошенко. Бывший премьер также намерена поучаствовать в президентских выборах на Украине. Более того, согласно соцопросам, именно Тимошенко уже несколько месяцев считается лидером президентского рейтинга.
Правда, сам список будущих кандидатов еще не велик: лидер Социалистической партии Илья Кива, соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко, сама Тимошенко, да Надежда Савченко.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik