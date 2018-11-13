Савченко не может уйти из СИЗО. Поэтому хочет уехать

Надежда Савченко решила поучаствовать в президентских выборах на Украине. Ее сестра Вера, похоже, готова возглавить ее предвыборный штаб. Во всяком случае, уже призывает собирать деньги на кампанию, а также поведала об агитационном автозаке.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, решила принять участие в президентских выборах на Украине. На это решение не повлияло даже то, что она сейчас находится в киевском СИЗО и по решению суда пробудет там как минимум до конца года. Как пояснила сестра заключенной – Вера – Савченко давно собиралась в президенты, и власти не смогут ей помешать.

Как будет проходить предвыборная кампания, Надежда с Верой еще не решили. Но они не исключают, что придется ее вести прямо из СИЗО. При этом сестра Савченко надеется на то, что руководство следственного изолятора предоставит кандидату в президенты автозак, чтобы ездить на встречи с избирателями..

Вера Савченко также призвала собирать деньги на предвыборную кампанию своей сестры. Ради этого партию "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко" они готовы перерегистрировать на Веру. И таким образом привлечь потенциальных спонсоров. Особенно они рассчитывает на украинских инвесторов, пострадавших от коррупции. Вот только очереди из желающих пока нет.

Тем временем, по данным комитета избирателей Украины, партия "Батькивщина", членом которой когда-то была Надежда Савченко, уже потратила более 3,5 миллиона долларов на рекламу своего лидера Юлии Тимошенко. Бывший премьер также намерена поучаствовать в президентских выборах на Украине. Более того, согласно соцопросам, именно Тимошенко уже несколько месяцев считается лидером президентского рейтинга.

Правда, сам список будущих кандидатов еще не велик: лидер Социалистической партии Илья Кива, соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко, сама Тимошенко, да Надежда Савченко.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik