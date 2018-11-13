"Русского медведя" натовцы не напугали. Но "медвежью болезнь" заработали

Раскатанные танками фермерские угодья и продукты солдатского облегчения под окнами детсадов – таковы невоенные итоги учений НАТО в Норвегии. Это ерунда, что норвежцы понесли убытки, главное – вблизи России помаячил натовский кулак.

Маневры Североатлантического альянса в Норвегии прошли, в отличие от известной поговорки, и в тесноте, и в обиде. В тесноте оказались натовские солдаты. В обиде – норвежские граждане. Первым не хватало места для, как было заявлено, крупнейших с момента окончания холодной войны учений, и потому технику гоняли по сельскохозяйственным угодьям, убивая поля. Вторые написали по этому поводу сотни жалоб. Причем жалобы поступили не только от фермеров, но и просто от местных жителей, которые находили то у спортивных объектов, то у школ, а то и у детских садов следы присутствия военных в виде обильных человеческих экскрементов.

Досаду норвежцев понять можно: им теперь и землю фермерских хозяйств приводить в порядок, и уборку общественных территорий производить. С другой стороны, Норвегия – член НАТО и ко всему должна быть готова. Да и за собаками норвежцы наверняка убирают во время их выгула – что уж за людьми-то не подобрать! А у натовских военнослужащих есть вполне законные оправдания: они не виноваты, что у норвежцев, как сказано в одной сказке, "королевство маловато, разгуляться негде"! "Гулять" же было решено именно здесь, как можно ближе к России, которую следовало припугнуть шумными учебно-военными действиями.

Однако не испытывали ли страх сами бойцы альянса? Ведь не первый раз они большим числом топчутся в маленькой стране. Но до сих пор мы узнавали всего-то об их пьяных драках между собой или с местными жителями (что можно списать на желание снять стресс и расслабиться). И вот нам впервые сообщают, что они, оказывается, справляют большую нужду, не добежав до положенных мест. Причем делают это массово, если судить и по числу норвежских жалоб, и по возмущению майора ВС Норвегии, и по публичному извинению представителя НАТО за "незапланированные инциденты"! Да уж, медвежья болезнь – это именно "незапланированный инцидент"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik