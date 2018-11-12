Заговор в армии. Германской. Планы госпереворота, тайные склады оружия, "расстрельные списки" политиков. Это точно не кино? Да вроде нет. Сценарий для кино продумали бы гораздо тщательней.
"Фокус" удался, а бунт – нет. В Германии как бы раскрыли как бы заговор
Focus удался. Это если говорить об одноименном немецком журнале. Вот это был номер! Статья – как захватывающий анонс к многообещающему политическому триллеру с элементами боевика. Двести офицеров бундесвера, в основном из спецназа и ассоциации элитных солдат, создали тайное общество для подготовки военного переворота. Их арсеналы ломятся от оружия и боеприпасов. Уверенные в неизбежном развале страны, они планируют в некий "день икс" собрать в одном месте видных деятелей государства "с целью их физического устранения", чтобы затем во всем обвинить мигрантов, и, как бывало, захватить власть. "Поджог рейхстага.2".
Ничего так заход. Во время чтения нет-нет, да и терзают смутные сомнения: это точно Германия, наши дни? И это точно не кино? Германия. Наши дни. В "расстрельном списке" – реальные люди. Лидер "Зеленых" Клаудия Рот, председатель фракции партии "Левые" в парламенте Дитмар Бартч, глава МИД Хайко Маас, почему-то экс-президент Йоахим Гаук, хотя его с марта, как ушел, не видно и не слышно. Даже немцам. А убийства-то собирались свалить на беженцев. Но это не кино. Сценарий продумали бы тщательней.
А тут сразу и не скажешь, что вызывает больше вопросов: мятеж, который военные, несмотря на всю их выучку, обсуждали в соцсетях; его раскрытие, для которого только и надо было, что в сети заглянуть; или статья о таком раскрытии такого мятежа. Кажется, что в кавычки надо брать все. Кроме названия журнала. Фокус и есть фокус. Дух захватывает, пока не узнаешь разгадку. И то если фокус удался. А тут, похоже, что-то пошло не так.
И сразу – слухи об отставке главы МВД Хорста Зеехофера. Развеял. Ему-то с чего, если бунт раскрыли его люди из управления уголовной полиции. Если кому и уходить, то министру обороны Урсуле фон дер Ляйен. Той, впрочем, и приходить, как говорят, не следовало. Но она и теперь, если спросить: "как дела?", ответит, как и надлежит гинекологу. А если учесть, что кроме нее в бундесвере завелись еще и полковники-трансвеститы, ничуть и не удивишься тому, что в армии, богатой пусть и не всегда победными, но боевыми традициями, нашлись две сотни мужиков, которые захотели взять в руки что-нибудь посерьезней учебника по сексуальному образованию.
Между прочим, это тоже еще вопрос, как они умудрились насобирать столько оружия, если даже спецназ на учениях вместо винтовок использует палки. Впрочем, может, потому и палки, что "огнестрел" – в загашнике. Однако массовые убийства политиков – это все-таки слишком. Германия, конечно, пошла вразнос, но она уже давно не Веймарская республика и пока еще не "банановая". Как бы США к ней ни относились. Кстати, если уж "истинные арийцы" и замыслили себе переворот, то для начала им в посольстве Соединенных Штатов следовало бы проконсультироваться.
Вообще, на что они рассчитывали, собираясь захватить страну-члена НАТО, вдоль и поперек оккупированную базами вероятного "союзника"? Если все это – шутка, то глупая. Если правда, то еще глупее. Даже чем в Турции. Там несуразный военный мятеж хоть на Эрдогана сыграл. А здесь? Меркель в "списках" не значится. Видимо, потому что она уже и злодеям неинтересна.
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