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Литовский сон о России – сделать Калининград Караляучюсом

(обновлено: 14:53 12.11.2018)
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Ольга Бугрова
© Depositphotos / irra_irraКалининградКалининград
© Depositphotos / irra_irra
Россия, перестань угрожать "милитаризованным Калининградом" и вообще: отдай этот город Литве! Литовские СМИ вновь завели заигранную до дыр пластинку.

Часть древней Литвы отняли, вся остальная территория еле выживает в опасности, против нее нацелен вооруженный до зубов российский город, который зачем-то называют Калининградом, когда это исконно литовский Караляучюс, отданный России на 50 лет, и они давно истекли! Таково краткое содержание статьи "Литовский край в чужих руках". 

Пограничный столб на северной границе Польши
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
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Ее автор – юркий, как уж, публицист Бенас Володзка. По его завиральной логике юридическая принадлежность Калининградской области недействительна, то есть может и должна быть оспорена. Сами литовцы, конечно, не будут шумно выходить с этакой-то "международной инициативой", иначе им всыплют по первое число за пересмотр итогов Второй мировой войны. Они будут тереть свои выдумки о собственные головы. Зачем им изучать итоговый протокол Потсдамской конференции, где, кстати, их любимый Караляучюс называется Кенигсбергом и где ничего не написано ни про его якобы принадлежность Литве, и – тем более – ни про какие 50 лет! "Патриотичные" литовцы нацелены не читать, а писать, не год и не два разливая по органам собственной печати фантазии одна другой краше.  

Тому уж почти десять лет, как Ромуальдас Озолас (так называемый философ и политик) предложил провести в Калининграде референдум о создании Балтийской республики. А Литва бы этому поспособствовала! Другое дело, что никто ее о том не просил и не попросит, но однако ж как пламенно звучит: литовцы возвращают Евросоюзу его часть! Они уже даже внутри себя чего-то там напереименовывали, чтобы отличиться в своем "европейском", а на самом деле антироссийском порыве. Например, некоторые дорожные знаки по направлению в Калининградскую область указывают не куда-нибудь, а на Караляучюс. 

Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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А может быть, и нам поиграться в литовские бирюльки? Например, указать на дорожных знаках в сторону Клайпеды и Вильнюса те государства, которым принадлежали эти города до того, как стали частью СССР, да и назвать их, как прежде: порт Мемель и Вильно. В конце концов, раз уж в Литве все так хорошо придумали, чего и сколько ей Россия должна, и расписали как по нотам, то пусть забудут про такие названия как Клайпеда и Вильнюс. Однако нет, в Литве любят исполнять свою партитурку на собственный манер: "Здесь играем, здесь не играем, здесь мы рыбку заворачиваем…". 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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