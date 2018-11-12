ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Ваше Императорское Величество Макрон. Франция хочет изменить ЕС

(обновлено: 12:14 12.11.2018)
0660
Мария Балябина
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Европе нужно объединиться. Того, что она уже представляет собой союз, недостаточно, считают во Франции. Пора собирать новую империю.

Европа должна стать империей, уверен французский министр финансов Брюно ле Мэр.  

Флаг ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, что стоит за призывом превратить ЕС в "империю"
Давайте попробуем угадать, где должна располагаться новая столица. В Лондоне? Вряд ли – Соединенное Королевство доживает последние дни в ЕС. Хотя, может, Европейская империя британцам понравится больше. Берлин? Тоже не факт, там пока канцлера на покой провожают, а что будет дальше – неизвестно. Может быть, Вена? Сейчас, погодите, еще парочка "шпионских скандалов", и репутация окажется уже неподходящей для центра империи.

Что ж, остается только Париж, который, так и быть, возьмет на себя заботу обо всем этом разобщенном союзе, объединит его в империю и поведет к светлому будущему.

И кто там Россию обвиняет в попытке воссоздать империю? Если бы это и было так, то с европейской точки зрения получается, что это должно быть, наоборот, похвалой – действия в духе европейской демократии.

После праздника Эммануэля Макрона, на который он собрал множество мировых лидеров и всем своим строгим видом и нахмуренным лбом изображал великого полководца, заявление из Парижа никого не удивляет. Франция громко заявила о своих амбициях стать вновь великой и, видимо, пока есть возможность, не отступится от этого.

Привлечь европейские страны к этому проекту рассчитывают с помощью антииранских санкций США. Когда Дональд Трамп решил, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки, и отвечать за это будет не только Иран, но и те, кто с ним торгует, ЕС чуть ли не впервые решительно не согласился – ближневосточные связи оказались важнее заокеанских. И теперь мсье ле Мэр обещает, что, став империей, Европа сможет "встать на пути у правительства Дональда Трампа". Непонятно, правда, зачем для этого менять формат – защищать себя от подобных угроз, по логике вещей, можно и с помощью Евросоюза, который именно для этого и был создан.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Наполеон новый, амбиции те же. Макрон замахнулся на объединение Европы
Но создавался он тогда, когда Макрон был еще более юным, и о его амбициях никто не знал. А то бы сразу так и написали в Маастрихстском договоре: быть империи.

Впрочем, если это – единственный способ собраться с духом и сказать США, что Европа – "суверенный континент", пусть попробуют. Хотя и настораживает будущее этого гипотетического объединения, у которого, помимо всего прочего, будут и собственные вооруженные силы. Французский министр, конечно, заявил, что эта империя будет миролюбивой. Но при этом сравнил ее с США. А вот это уже вызывает определенные опасения – империя настолько же "миролюбивая", как США, вряд ли помогла бы установить мир во всем мире.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена