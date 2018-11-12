Ваше Императорское Величество Макрон. Франция хочет изменить ЕС

Европе нужно объединиться. Того, что она уже представляет собой союз, недостаточно, считают во Франции. Пора собирать новую империю.

Европа должна стать империей, уверен французский министр финансов Брюно ле Мэр.

Давайте попробуем угадать, где должна располагаться новая столица. В Лондоне? Вряд ли – Соединенное Королевство доживает последние дни в ЕС. Хотя, может, Европейская империя британцам понравится больше. Берлин? Тоже не факт, там пока канцлера на покой провожают, а что будет дальше – неизвестно. Может быть, Вена? Сейчас, погодите, еще парочка "шпионских скандалов", и репутация окажется уже неподходящей для центра империи.

Что ж, остается только Париж, который, так и быть, возьмет на себя заботу обо всем этом разобщенном союзе, объединит его в империю и поведет к светлому будущему.

И кто там Россию обвиняет в попытке воссоздать империю? Если бы это и было так, то с европейской точки зрения получается, что это должно быть, наоборот, похвалой – действия в духе европейской демократии.

После праздника Эммануэля Макрона, на который он собрал множество мировых лидеров и всем своим строгим видом и нахмуренным лбом изображал великого полководца, заявление из Парижа никого не удивляет. Франция громко заявила о своих амбициях стать вновь великой и, видимо, пока есть возможность, не отступится от этого.

Привлечь европейские страны к этому проекту рассчитывают с помощью антииранских санкций США. Когда Дональд Трамп решил, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки, и отвечать за это будет не только Иран, но и те, кто с ним торгует, ЕС чуть ли не впервые решительно не согласился – ближневосточные связи оказались важнее заокеанских. И теперь мсье ле Мэр обещает, что, став империей, Европа сможет "встать на пути у правительства Дональда Трампа". Непонятно, правда, зачем для этого менять формат – защищать себя от подобных угроз, по логике вещей, можно и с помощью Евросоюза, который именно для этого и был создан.

Но создавался он тогда, когда Макрон был еще более юным, и о его амбициях никто не знал. А то бы сразу так и написали в Маастрихстском договоре: быть империи.

Впрочем, если это – единственный способ собраться с духом и сказать США, что Европа – "суверенный континент", пусть попробуют. Хотя и настораживает будущее этого гипотетического объединения, у которого, помимо всего прочего, будут и собственные вооруженные силы. Французский министр, конечно, заявил, что эта империя будет миролюбивой. Но при этом сравнил ее с США. А вот это уже вызывает определенные опасения – империя настолько же "миролюбивая", как США, вряд ли помогла бы установить мир во всем мире.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik