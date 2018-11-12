Ваше Императорское Величество Макрон. Франция хочет изменить ЕС

Европа должна стать империей, уверен французский министр финансов Брюно ле Мэр.
Что ж, остается только Париж, который, так и быть, возьмет на себя заботу обо всем этом разобщенном союзе, объединит его в империю и поведет к светлому будущему.
И кто там Россию обвиняет в попытке воссоздать империю? Если бы это и было так, то с европейской точки зрения получается, что это должно быть, наоборот, похвалой – действия в духе европейской демократии.
После праздника Эммануэля Макрона, на который он собрал множество мировых лидеров и всем своим строгим видом и нахмуренным лбом изображал великого полководца, заявление из Парижа никого не удивляет. Франция громко заявила о своих амбициях стать вновь великой и, видимо, пока есть возможность, не отступится от этого.
Привлечь европейские страны к этому проекту рассчитывают с помощью антииранских санкций США. Когда Дональд Трамп решил, что Тегеран не выполняет условия ядерной сделки, и отвечать за это будет не только Иран, но и те, кто с ним торгует, ЕС чуть ли не впервые решительно не согласился – ближневосточные связи оказались важнее заокеанских. И теперь мсье ле Мэр обещает, что, став империей, Европа сможет "встать на пути у правительства Дональда Трампа". Непонятно, правда, зачем для этого менять формат – защищать себя от подобных угроз, по логике вещей, можно и с помощью Евросоюза, который именно для этого и был создан.
Впрочем, если это – единственный способ собраться с духом и сказать США, что Европа – "суверенный континент", пусть попробуют. Хотя и настораживает будущее этого гипотетического объединения, у которого, помимо всего прочего, будут и собственные вооруженные силы. Французский министр, конечно, заявил, что эта империя будет миролюбивой. Но при этом сравнил ее с США. А вот это уже вызывает определенные опасения – империя настолько же "миролюбивая", как США, вряд ли помогла бы установить мир во всем мире.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik