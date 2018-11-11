ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

В Латвии намерены повысить пенсионный возраст. Танкам

(обновлено: 14:01 11.11.2018)
02451
© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкТанк Т-55Танк Т-55
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Латвия вооружается до зубов – в страну стягивается натовская техника времен холодной войны. Вспомнили и о пионерах бронетанковых сил – трех Т-55, подаренных республике еще до вступления в НАТО. Они будут нужнее всего.

Практически у любого мужчины в течение жизни обязательно должны появиться шкафчики, отсеки или даже целые помещения, в которых копится различный хлам. Части, кусочки, осколки чего-то бывшего целого, которые когда-нибудь обязательно пригодятся и когда-нибудь обязательно еще послужат. Какой-нибудь дачный чердак – райское место для "еще пригодится". Нога человека ступает туда редко, редко о хлам спотыкается, мозг человека редко пересматривает его статус, откладывая этот вопрос на завтра, а чаще на "надо будет как-нибудь". У мужчин всегда в запасе вечность. Особенно тогда, когда надо принимать решение. Счастье, когда рядом на голом месте селится неопытный сосед. С ним всегда можно смело поделиться чем-нибудь полезным. Вперемешку с советами сбагрить часть хлама, попутно заработав уважение.  

Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
"Черный ястреб", что ты вьешься… Латвия нашла свою "птицу счастья"
Так добрая и отзывчивая Чехия подарила Латвии когда-то три танка Т-55. Эти "три танкиста" устарели еще в брежневские времена, задолго до начала самостоятельной жизни республики. Но с учетом того, что в Латвии танков не было вообще, а это несерьезно, широкий дружеский жест был воспринят радостно. Мол, дареному танку в дуло не таращатся, а у местных военных появилось больше возможностей хмурить брови и стращать личный состав. Страна стала серьезнее. 

А когда началась Первая гибридная – все завертелось на марше в ритме вальса. В Латвию приехали "Абрамсы". Прибалтийский снежок выгодно придавал танкам песочного цвета оттенок какао. Ловко стреляли холостыми при появлении операторов. Но потом выяснилось – латвийские болота этим гусеницам невмоготу. Победила цепь. Поэтому от них отказались и решили купить аж 123 бронемашины времен вьетконговских и покоренья Чили. И чтобы в НАТО ими пользоваться научили. В общем, в бронетанковых войсках Латвии наступили времена поэзии и вдохновения. 

Учения НАТО Удар сабли в Латвии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Тяжело в учении – легко в лечении. НАТО отрабатывает в Латвии беспорядки

И все как-то забыли о скромном чешском подарке. Суровые, усатые, со шрамами и жизненным опытом стоят, усталые, в ангаре. Раньше к ним водили проштрафившихся, чтобы проверять, насколько хорошо молодой солдат усваивает армейскую еду. Говорят, что в их дулах поселились организмы, чья жизнь скоротечнее людской. Как стреляли эти подарочки, не помнят даже офицеры в отставке. Теперь руководство думать обязано, как использовать армейский чердак. 

Можно, конечно, не по назначению – снять какое-нибудь добротное историческое кино о вероломных русских и вероломном поцелуе советского вождя тех времен. Но лучше технику придержать. Повысить ей пенсионный возраст. Пусть работает. Сейчас в Прибалтике модно проводить учения в гибридных условиях среди гражданского населения. То есть население идет на работу, а солдаты бегают рядом и кого-то побеждают. И мне кажется, что без русских танков тут никак не обойтись. А то все время воображаемые, воображаемые. Зачем? Если вот они рядом, наглядные, страшные? Пусть появляются в городах и селах, напоминая о российской агрессии. Если сами уже не могут – можно и на платформах привозить. Это ведь хорошая проверка на гражданское сознание. Как встретили? Кто под танк лег, а кто "был занят" и почему? А также – какая  сволочь начала рвать цветы с городской клумбы. 

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена