Первая мировая война: неусвоенные уроки

Первая мировая война изменила мир почти до неузнаваемости. И речь не только о геополитических и экономических последствиях. Произошел переворот в искусстве, эстетике и даже отчасти в человеческой психологии. И не факт, что в лучшую сторону.

Одиннадцатого ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, закончилась Первая мировая война, продолжавшаяся более четырех лет. Через полгода был подписан составленный государствами-победителями Версальский договор, окончательно расставивший точки над "и". В боевых действиях погибли свыше 10 миллионов человек, около 20 миллионов были ранены. Еще 20 миллионов жертв – это голод, разрушения и эпидемии, причиненные самой страшной на тот момент глобальной войной за всю историю планеты. Как и через четверть века, русский солдат, защищавший и спасавший союзников, вынес на себе всю ее тяжесть, о чем многие сегодня не любят вспоминать. Но если историю можно неуклюже переписать, то ее нельзя изменить, переделать.

Та война, без сомнений, была именно мировой с десятками театров военных действий в самых разных частях света. Да и ее результаты радикально изменили политический, военный и промышленный облик наиболее продвинутых стран, а вслед за ними – и многих других. Споры о необходимости России вступить в Первую мировую и ее причинах, наверное, будут бесконечными. Концепций тут огромное множество – от страстного желания Германской империи господствовать в мире до непреодолимых без масштабных силовых действий противоречий в целом в Европе и далеко за ее пределами. Как некогда говорили – она имела сугубо империалистический характер.

Теоретизировать тут можно без устали. Но продуктивней взглянуть на практические результаты. Главный из них – три революции: две в России и одна в Германии, а также ликвидация сразу четырех империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Причем две последние были разделены. И если в результате войны Германия потеряла часть своих территорий и экономической мощи, то Россию ждал коренной исторический перелом с многочисленными жертвами и радикальной сменой исторического курса. Еще один итог войны сказался чуть позже: в 1939 и последующие годы. Унизительный для Берлина Версальский мир и жажда реванша привели к еще более грандиозной катастрофе, у истоков которой стояли нацисты.

Мир в целом, а также Европа, Россия и Америка в частности после Первой мировой войны изменились почти до неузнаваемости. США, снабжавшие в кредит европейские армии военной продукцией, она обогатила. Эта страна перестала ходить в должниках. Теперь ей была должна Европа. Для России этот период обернулся экономической, гуманитарной и политической трагедией, а вот европейские страны довольно быстро нашли в себе силы оправиться. Но все сделали из итогов 1914-1918 годов один вывод: надо вооружаться по последнему слову техники. И разработки новых вооружений и средств ведения боя пошли ударными темпами. Впервые использованные во время Первой мировой войны танки, химическое оружие, противогазы, зенитные и противотанковые орудия, огнеметы стали особой статьей бюджетных расходов. А еще широкое распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки и торпедные катера.

Появились и новые виды артиллерии: зенитная и противотанковая. В общем, новаций хватало, только вот направлены они были лишь на одно: найти наиболее эффективный способ уничтожения врагов – живых людей. Милитаризация промышленности в послевоенный период была колоссальной. И это оказало влияние на развитие всей экономики крупнейших индустриальных государств, включая дорожную и энергетическую инфраструктуру. Все достижения этих десятилетий потом применялись и одновременно уничтожались во Второй мировой войне. Сделав уникальный технологический рывок, Запад, Япония и Советский Союз так и не сумели выработать универсальный, взаимоприемлемый способ сосуществования на одной планете. В том числе и по той причине, что с германской властью того времени, несмотря на попытки, в результате просто не о чем было договариваться. Впрочем, хватало и других противоречий.

В результате Первой мировой войны одни страны получили территории, другие их потеряли. В этом смысле сепаратный Брестский мир, заключенный в марте 1918 года между советской Россией и так называемыми Центральными державами, а именно Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией, стал позорной страницей ее истории. Руководство большевиков хотело вывести страну из войны из-за боязни потерять власть и в надежде на мировую революцию, которая все расставит по местам. А в результате только еще формирующееся молодое государство утратило почти 800 тысяч квадратных километров, на которых проживала треть населения бывшей Российской империи, а также должно было выплачивать репарации. Это и Прибалтика, и Украина, и Финляндия, и часть Белоруссии, и часть Польши, и часть Кавказа. При этом столь постыдные для Москвы условия так и не остановили наступление немецких войск. Потом эти потери Советским Союзом в той или иной форме были компенсированы. Но это уже другая история.

Первая мировая война произвела переворот в искусстве, эстетике и даже отчасти в человеческой, в том числе политической психологии. И она, увы, приучила к мысли о допустимости массовых насильственных жертв. Главным для многих политиков ХХ века стало умение "правильно" объяснить необходимость таких жертв своему населению. И самое чудовищное, что, по ощущениям, таким тайным, завуалированным до поры до времени мастерством вполне могут обладать и современные представители политического класса.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik