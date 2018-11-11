Первая мировая война: неусвоенные уроки

Одиннадцатого ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии, закончилась Первая мировая война, продолжавшаяся более четырех лет. Через полгода был подписан составленный государствами-победителями Версальский договор, окончательно расставивший точки над "и". В боевых действиях погибли свыше 10 миллионов человек, около 20 миллионов были ранены. Еще 20 миллионов жертв – это голод, разрушения и эпидемии, причиненные самой страшной на тот момент глобальной войной за всю историю планеты. Как и через четверть века, русский солдат, защищавший и спасавший союзников, вынес на себе всю ее тяжесть, о чем многие сегодня не любят вспоминать. Но если историю можно неуклюже переписать, то ее нельзя изменить, переделать.
Теоретизировать тут можно без устали. Но продуктивней взглянуть на практические результаты. Главный из них – три революции: две в России и одна в Германии, а также ликвидация сразу четырех империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Причем две последние были разделены. И если в результате войны Германия потеряла часть своих территорий и экономической мощи, то Россию ждал коренной исторический перелом с многочисленными жертвами и радикальной сменой исторического курса. Еще один итог войны сказался чуть позже: в 1939 и последующие годы. Унизительный для Берлина Версальский мир и жажда реванша привели к еще более грандиозной катастрофе, у истоков которой стояли нацисты.
Появились и новые виды артиллерии: зенитная и противотанковая. В общем, новаций хватало, только вот направлены они были лишь на одно: найти наиболее эффективный способ уничтожения врагов – живых людей. Милитаризация промышленности в послевоенный период была колоссальной. И это оказало влияние на развитие всей экономики крупнейших индустриальных государств, включая дорожную и энергетическую инфраструктуру. Все достижения этих десятилетий потом применялись и одновременно уничтожались во Второй мировой войне. Сделав уникальный технологический рывок, Запад, Япония и Советский Союз так и не сумели выработать универсальный, взаимоприемлемый способ сосуществования на одной планете. В том числе и по той причине, что с германской властью того времени, несмотря на попытки, в результате просто не о чем было договариваться. Впрочем, хватало и других противоречий.
Первая мировая война произвела переворот в искусстве, эстетике и даже отчасти в человеческой, в том числе политической психологии. И она, увы, приучила к мысли о допустимости массовых насильственных жертв. Главным для многих политиков ХХ века стало умение "правильно" объяснить необходимость таких жертв своему населению. И самое чудовищное, что, по ощущениям, таким тайным, завуалированным до поры до времени мастерством вполне могут обладать и современные представители политического класса.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik