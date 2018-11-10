Белое пятно на карте. Для Apple Крыма не существует

В век высоких технологий бытует поверье, что если тебя нет в интернете, то тебя нет вообще. В компании Apple, кажется, решили воспользоваться этим спорным утверждением, чтобы решить "проблему" Крыма.
Официального заявления от Apple не было, и в принципе сообщение из Калининграда можно было бы воспринять скептически, если бы уже не было прецедентов.
Компания удалила уже не одно российское мобильное приложение, связанное с Крымом. Под запрет попал сервис "Мой город", с помощью которого можно узнать афишу и пообщаться с другими пользователями из России и СНГ. Это объяснили "эмбарго со стороны США". Разработчики связывают произошедшее с тем, что каждый десятый из тех, кто пользуется приложением, живет в Крыму или в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Но зачем ограничиваться такими полумерами? Проще вообще закрасить Крым темным кружочком на карте, удалить статью из Википедии, заблокировать все российские новостные ресурсы. Вы смеетесь над теми, кто пытается регулировать Сеть в России? Из картины мира "яблочников" вообще пытаются изъять целый полуостров – просто запретить, как будто его никогда и не было. Это будет прекрасный свободный интернет, который отвечает американским ценностям.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik