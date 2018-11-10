Белое пятно на карте. Для Apple Крыма не существует

Apple вводит свои санкции против Крыма – в App Store блокируют приложения, связанные с полуостровом. Так недалеко и до изменения географических карт, которые будут показывать пользователям айфонов и айпадов.

В век высоких технологий бытует поверье, что если тебя нет в интернете, то тебя нет вообще. В компании Apple, кажется, решили воспользоваться этим спорным утверждением, чтобы решить "проблему" Крыма.

В Калининграде есть парк миниатюр "История в архитектуре" – там можно посмотреть на маленькие копии знаменитых российских строений. В том числе "Ласточкино гнездо" – визитная карточка Крыма. И обо всем этом рассказывается в приложении, которое загрузили в App Store. Но, как говорят люди, связанные с работой парка и этого приложения, скоро программу удалят из-за санкций. Получается, нет в магазине приложения – нет и проблем.

Официального заявления от Apple не было, и в принципе сообщение из Калининграда можно было бы воспринять скептически, если бы уже не было прецедентов.

Компания удалила уже не одно российское мобильное приложение, связанное с Крымом. Под запрет попал сервис "Мой город", с помощью которого можно узнать афишу и пообщаться с другими пользователями из России и СНГ. Это объяснили "эмбарго со стороны США". Разработчики связывают произошедшее с тем, что каждый десятый из тех, кто пользуется приложением, живет в Крыму или в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Под запрет попадают и приложения для бронирования жилья, где 20-30 процентов аудитории приходится на Крым. Одно из них смогло вернуться к пользователям айфонов и айпадов только после того, как были удалены все упоминания объектов Крымского полуострова.

Но зачем ограничиваться такими полумерами? Проще вообще закрасить Крым темным кружочком на карте, удалить статью из Википедии, заблокировать все российские новостные ресурсы. Вы смеетесь над теми, кто пытается регулировать Сеть в России? Из картины мира "яблочников" вообще пытаются изъять целый полуостров – просто запретить, как будто его никогда и не было. Это будет прекрасный свободный интернет, который отвечает американским ценностям.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik