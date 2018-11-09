Привет, Эммануэль! Макрон подкрался незаметно

96 8 1 Мария Балябина

© AP Photo / Michel Euler Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото © AP Photo / Michel Euler

Путин и Трамп стремятся друг к другу – но все никак. То времени не хватает, то место определить не могут, а то вообще – Макрон. Так будет встреча или нет? Ответ – в видеоролике радио Sputnik.