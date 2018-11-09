Две трети немцев решили, что уже натерпелись. И высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но как раз тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий.

Ангельское терпение. В Германии Меркель меркнет, а Мерц мерцает Your browser does not support HTML5 audio

Когда у всех наступает новое утро, у нее продолжается закат. После краткосрочной, недельной давности высадки в Киеве с тихим залетом на обратном пути в Варшаву Ангелу Меркель уже и в Берлине практически не видно и не слышно. Не то чтобы она совсем потерялась. Но виду не подает. Это еще хорошо, что сто лет назад Первая мировая закончилась. Хотя и не в пользу той Германии. Но все равно это и для канцлерин повод показаться в Париже среди сильных мира сего. Пусть и в качестве проигравшей стороны. И это уже не только о той Германии, но и об этой Меркель.

Когда вокруг все лишь о том и говорят, что дни сочтены и Ангелу спустили с небес на землю, требуется ангельское терпение, чтобы все-таки досидеть эти три года последнего срока. Но не только от Ангелы. А у немцев его уже не хватает. Две трети решили, что натерпелись, и высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но это тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий. Меньше месяца осталось до съезда христианских демократов в Гамбурге. Именно на нем они и выберут себе нового лидера.

Процедура эта, пожалуй, впервые за многие годы будет соответствовать названию партии. Ее проведут и демократически – прежде если против Меркель и выставляли альтернативу, то исключительно в качестве спарринг-партнера, на котором она могла прилично размяться; и по-христиански – претендентов на "свято место" – как апостолов. Хотя из 12-ти только одна вправе считать себя ее "ученицей". И только она – генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр – готова подождать следующих выборов в бундестаг и не торопить Меркель с отставкой. "АКК", как ее сокращенно называют в СМИ, уже заявила, что не допускает и мысли о том, что канцлерин уйдет раньше.

Два других фаворита такую щедрость по отношению к "матушке" вряд ли себе позволят. Выбор в пользу любого из них будет означать стремление партбольшинства к резкой смене ориентиров. А в случае с избранием нынешнего министра здравоохранения Йенса Шпана – и не только социально-политических. Вместе со своим мужем он лишь того и ждет, чтобы показать Германии, какая семья в ней должна стать главной ячейкой общества.

Впрочем, для консерваторов такой поворот – все еще слишком радикальный. А вот вернуться к началу века они могут. Именно тогда, в нулевых, Фридрих Мерц возглавил их фракцию в бундестаге. О нем сразу заговорили как о будущем лидере партии и правительства. Он и сам так говорил. Еще бы, если все вокруг уверяли его в том, что у него все шансы. Как оказалось, кроме одного. Точнее, одной. Хотя, даже когда ее звезда взошла, никто и подумать не мог, что на 18 лет. Кстати, Мерца Меркель тут же "задвинула". Проиграв ей внутренние выборы, он вначале ушел в рядовые депутаты, а потом – из политики. И теперь у него опять все шансы. 38 процентов немцев – за него.

Крамп-Карренбауэр, правда, считает иначе. В отличие от конкурентов, она имеет в своем арсенале самое мощное оружие – благословение Ангелы. Другое дело, что в нынешних обстоятельствах ее вполне могут "бить" ее же оружием. Тем более, если она еще три года собирается держать его в кабинете канцлера.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik