Две трети немцев решили, что уже натерпелись. И высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но как раз тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий.
Ангельское терпение. В Германии Меркель меркнет, а Мерц мерцает
Когда у всех наступает новое утро, у нее продолжается закат. После краткосрочной, недельной давности высадки в Киеве с тихим залетом на обратном пути в Варшаву Ангелу Меркель уже и в Берлине практически не видно и не слышно. Не то чтобы она совсем потерялась. Но виду не подает. Это еще хорошо, что сто лет назад Первая мировая закончилась. Хотя и не в пользу той Германии. Но все равно это и для канцлерин повод показаться в Париже среди сильных мира сего. Пусть и в качестве проигравшей стороны. И это уже не только о той Германии, но и об этой Меркель.
Когда вокруг все лишь о том и говорят, что дни сочтены и Ангелу спустили с небес на землю, требуется ангельское терпение, чтобы все-таки досидеть эти три года последнего срока. Но не только от Ангелы. А у немцев его уже не хватает. Две трети решили, что натерпелись, и высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но это тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий. Меньше месяца осталось до съезда христианских демократов в Гамбурге. Именно на нем они и выберут себе нового лидера.
Процедура эта, пожалуй, впервые за многие годы будет соответствовать названию партии. Ее проведут и демократически – прежде если против Меркель и выставляли альтернативу, то исключительно в качестве спарринг-партнера, на котором она могла прилично размяться; и по-христиански – претендентов на "свято место" – как апостолов. Хотя из 12-ти только одна вправе считать себя ее "ученицей". И только она – генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр – готова подождать следующих выборов в бундестаг и не торопить Меркель с отставкой. "АКК", как ее сокращенно называют в СМИ, уже заявила, что не допускает и мысли о том, что канцлерин уйдет раньше.
Два других фаворита такую щедрость по отношению к "матушке" вряд ли себе позволят. Выбор в пользу любого из них будет означать стремление партбольшинства к резкой смене ориентиров. А в случае с избранием нынешнего министра здравоохранения Йенса Шпана – и не только социально-политических. Вместе со своим мужем он лишь того и ждет, чтобы показать Германии, какая семья в ней должна стать главной ячейкой общества.
Впрочем, для консерваторов такой поворот – все еще слишком радикальный. А вот вернуться к началу века они могут. Именно тогда, в нулевых, Фридрих Мерц возглавил их фракцию в бундестаге. О нем сразу заговорили как о будущем лидере партии и правительства. Он и сам так говорил. Еще бы, если все вокруг уверяли его в том, что у него все шансы. Как оказалось, кроме одного. Точнее, одной. Хотя, даже когда ее звезда взошла, никто и подумать не мог, что на 18 лет. Кстати, Мерца Меркель тут же "задвинула". Проиграв ей внутренние выборы, он вначале ушел в рядовые депутаты, а потом – из политики. И теперь у него опять все шансы. 38 процентов немцев – за него.
Крамп-Карренбауэр, правда, считает иначе. В отличие от конкурентов, она имеет в своем арсенале самое мощное оружие – благословение Ангелы. Другое дело, что в нынешних обстоятельствах ее вполне могут "бить" ее же оружием. Тем более, если она еще три года собирается держать его в кабинете канцлера.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.