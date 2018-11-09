Паны дерутся, а у поляков лоб трещит. Туск пугает Польшу выходом из ЕС

Варшаве предрекли, что она может доиграться. До Polexit'a. А поскольку Польша – не Британия, то и последствия будут совсем другие.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Варшава близка к выходу из ЕС из-за конфликта с Брюсселем. И если Polexit случится, то виноват в этом будет Ярослав Качиньский.

Недовольство главы Евросовета вполне укладывается в сегодняшнюю картину взаимоотношений Польши и ЕС. И Туск, делая такое громкое заявление, решает для себя сразу несколько задач.

Задача номер один – личная. И заключается в том, чтобы подстелить себе соломку. Совсем недавно в Польше прошли выборы в органы местного самоуправления. Партия Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) в составе объединенных правых проиграла оппозиции в крупных городах, в частности, в Варшаве, Кракове и Гданьске. Очевидно, что горожане недовольны политикой Качиньского. И Туск решительно на этом играет – ведь в следующем году в Польше пройдут парламентские выборы. Так что у партии Туска есть все шансы. А там не за горами и 2020 год с президентскими выборами. Аккурат к этому времени у Туска заканчивается срок полномочий председателя Евросовета. И велика вероятность того, что он поборется за президентское кресло Польши.

Задача номер два проистекает из первой. Дело в том, что Дональд Туск является фигурантом дела о финансовой пирамиде Amber Gold, которая имела место в пору предыдущего правительства под его руководством. Он даже вынужден был недавно явиться в Варшаву на допрос по этому делу. Естественно, ему необходимо изменить повестку в информационном поле. Именно поэтому "вчера" он называл это дело политическим, а "сегодня" критикует своего главного "завтрашнего" оппонента Качиньского.

Задача номер три – общеевропейская. Как председатель Евросовета Дональд Туск, конечно же, знает, что число евроскептиков в Польше растет. При этом доля колеблющихся тоже достаточно велика. Что нужно сделать для того, чтобы процент сомневающихся уменьшился? Конечно же, напугать. Именно поэтому Туск и говорит об "очень серьезной угрозе" для Польши. Он приводит пример Великобритании и экс-премьера Дэвида Кэмерона. "Я день за днем работал с Кэмероном, чтобы избежать Brexit'а… Он придумал идею референдума, а потом сделал все, чтобы удержать Британию в ЕС".

Таким образом, Туск предостерегает поляков, что Качиньский повторит ошибку Кэмерона. Сомневающиеся поляки и еврооптимисты, по мнению Брюсселя-Туска, должны бояться Polexit'a, так как с выходом из ЕС Варшава потеряет дотации и приобретет проблемы, которые теперь испытывает Лондон: политический кризис, раскол в обществе и многомиллиардные отступные.

Дональд Туск – польский политик, именно поэтому он не может сказать открыто, что Польша – не Британия. И если у Великобритании проблемы из-за выхода из ЕС, то что же будет с Польшей? Поэтому "опасается", что "желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией". Дипломатично, не правда ли?

Выходит, что, с одной стороны, польский политик Дональд Туск начинает предвыборную парламентскую и президентскую гонку. А с другой, председатель Европейского совета Дональд Туск ставит на место зарвавшуюся Польшу, которая при поддержке США уж очень много себе позволяет: собственную валюту, судебную реформу, отказ от приема мигрантов, свободомыслие в отношении ЕС. Все это слишком фривольно для "демократичного" Брюсселя.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik