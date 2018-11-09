Аполлинер и его аскеза

В этот день,… лет назад
Девятого ноября 1918 года скончался поэт Гийом Аполлинер. Его настоящее имя гораздо длиннее: Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий. Он был одним из самых влиятельных деятелей европейского авангарда. Аполлинер – автор термина "сюрреализм" и создатель "каллиграмм" – графических стихотворений.
Я недаром о нем вспомнил: 11 ноября исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. А Аполлинер был певцом этой войны и ее жертвой. Он умер совсем молодым в канун капитуляции Германии.
Мать Аполлинера – польская дворянка Анжелика Костровицкая. Вильгельм и его брат Альберт родились в Риме. Кто был их отцом или отцами – доподлинно неизвестно. Возможно, итало-швейцарский аристократ Франческо Флюджи д’Аспермонт. Но это лишь предположение историков.
Детство Гийом провел в Италии, потом переехал с матерью в Париж.
Поначалу Аполлинер стал известен как публицист и искусствовед. Псевдоним "Гийом Аполлинер" – это французский вариант имени Вильгельм и одно из собственных имен – Аполлинарий. Гийом в своих произведениях любил эпатировать публику. Его даже считали имморалистом, но на самом деле он был тонким ценителем изящного и интимным лириком.
Началось следствие, и вскоре стало известно, что "Вор" – это Жери Пьере, приятель Аполлинера. Гийома арестовали, обвинили в сокрытии краденого и посадили в следственную тюрьму. Привлекли к следствию и Пабло Пикассо – он-то и был покупателем краденных из Лувра статуэток. Пикассо, увидев Аполлинера на очной ставке в наручниках, перепугался и заявил, что впервые видит этого человека. Вот так!
А потом кто-то из влиятельных друзей Пикассо вмешался в расследование, и художник вышел "сухим" из этой уголовной истории. Аполлинера тоже выпустили. Но с тех пор ему грозила высылка из страны – он даже не удосужился получить французское гражданство.
А похитителем "Джоконды" оказался итальянский столяр Винченцо Перуджиа. Его поймали только через два с лишним года (во Флоренции 14 декабря 1913 года). Перуджиа заявил следователям, что украл "Мону Лизу", чтобы вернуть ее на родину, в Италию. Впрочем, шедевр Леонардо да Винчи через 30 лет украли еще раз, но на сей раз работали не дилетанты, а профессионалы – нацисты. Картина вернулась в Лувр лишь в июне 1945 года.
В деревню ближнего тыла
Шли трое усталых солдат…..
Не о будущем с темной завесой,
О былом толковали. И вспять
Мысль текла. Продолжалась аскеза,
Приучившая их умирать.
В марте 1916 года Аполлинер был тяжело ранен осколком снаряда в голову, перенес трепанацию черепа.
Если я там погибну в бою, у переднего края,
Целый день ты проплачешь Лулу, о, моя дорогая!
Быстро память твоя улетучится, дай только срок.
И снаряд разорвавшийся там, у переднего края,
Тот красивый снаряд превратится в непрочный цветок…
Впрочем, вспомнил: у Аполлинера все-таки был предшественник. Своеобразный. Поэт Евгений Баратынский в своих стихах не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых. Причем иногда запятые стояли после каждого слова или знаки отсутствовали вовсе. Однажды он поразил Дельвига вопросом: "Что называешь ты родительным падежом?"…
В конце октября 1918 года Аполлинер заболел испанкой, которая усугубилась фронтовой раной. Грипп тогда убил больше народу, чем погибло на полях Первой мировой. А тем временем близился конец войны и Германской империи. По парижским улицам ходили радостные и возбужденные толпы, кричавшие:
– Смерть Гийому!
Французы проклинали германского императора Вильгельма II, а метавшемуся в горячке Аполлинеру казалось, что все требуют его смерти. В бреду он спрашивал:
– За что?
В ночь на 9 ноября 1918 года поэт скончался. Ему было всего 38 лет. А через два дня капитулировала Германия – закончилась Первая мировая война.
А еще через месяц почти одновременно ушли из жизни его брат Альбер и мать Анжелика. Осталась только вдова поэта – Жаклин Аполлинер. Она проживет еще почти полвека.
Белорунных ручьев Ханаана
Брат сверкающий – Млечный путь!
За тобой к серебристым туманам
Плыть мы будем. О, дай нам взглянуть
Мертвым взором на звездные страны…