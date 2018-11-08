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Не в бровь, а в "государево око". Трамп уволил генпрокурора США Сешнса

(обновлено: 18:00 08.11.2018)
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Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / Brendan SmialowskiГенеральный прокурор Джефф Сешнс дает показания на заседании Комитета по разведке сената США. 13 июня 2017Генеральный прокурор Джефф Сешнс дает показания на заседании Комитета по разведке сената США. 13 июня 2017
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Знал глава Минюста, что Трамп не посмеет выгнать его, чтобы не навлечь на себя обвинения в расправе со следствием. Нетрудно догадаться, как раскрутили бы это демократы перед выборами в конгресс. Теперь – другое дело.

Не в бровь, а в "государево око". Трамп уволил генпрокурора США Сешнса
Это не размахивание кулаками после драки. Это продолжение драки после нокдауна. Ведь палату представителей демократы у Трампа отжали. А что делает боксер, потерявший равновесие, но не сознание? Демонстрирует бодрость духа и готовность продолжить бой, не дожидаясь, когда рефери закончит счет. А чтобы уверенность в собственных силах ни у кого не вызывала сомнений и, прежде всего, у противника, сразу бросается на того с открытым забралом. Иной раз слишком открытым. Для встречного удара. 

Промежуточные выборы в Конгресс США
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Выборы в конгресс устроили в США всех – и никого полностью
Вот и Трампу после пусть и не совсем провального, но все же не самого удачного выступления на промежуточных выборах нужно было сделать что-то такое, на что он не решался до них. Никак иначе он бы не доказал, что "потрясающий успех" – это не пустые слова, а он на самом деле теперь может позволить себе все. Он мог, например, тут же при всех, как бывало после президентской победы, позвонить Путину и предложить встречу, не дожидаясь Парижа. Тем более что там Макрон закапризничал. Он мог пересмотреть антироссийские санкции не в сторону их ужесточения, а как обещал. Признать Крым. И не виной Обамы, а в принципе.  

Но он для начала уволил своего министра юстиции Джеффа Сешнса. Так себе, конечно, контратака на демократов, если исходить из того, что Сешнс – убежденный республиканец. Но, во-первых, он из тех, о ком говорят, что при таких друзьях и врагов не надо. Во-вторых, это тоже было не в бровь, а в глаз. Хоть и получается, что выбил Трамп собственное "государево око". Ну а что ему оставалось, если оно косило не туда и подмигивало не тем. Только ждать, когда представится подходящий случай с ним разобраться. 

Эта отставка напрашивалась. Как и сам Сешнс. У Трампа давно руки чесались. Он же никогда и не скрывал, что пригласил видного однопартийца возглавить юстицию именно в расчете на его лояльность. Но тот лишь публично скандалил с президентом и громко самоустранился от расследования "российского вмешательства". А ведь Трамп для того и брал его на работу, чтобы, в числе прочего, генпрокурор не позволял спецпрокурору слишком вольно себя вести. Но оказалось, что у них один ген.

Указатель избирательного участка во время промежуточных выборов в конгресс США
© REUTERS / Mike Blake
Американист: после выборов ключевая угроза для Трампа снимается
"Сешнс не понимает, что происходит под его началом. Мюллер и его банда из 17 разгневанных демократов веселятся на воле, а настоящую коррупцию никто не трогает!" – не выдержал как-то Трамп. Но сам не трогал Сешнса. А тот уже откровенно лез на рожон, повторяя как заклинание, что не поддастся политическому влиянию. Хотя именно оно и привело его на этот пост. Знал глава Минюста, что Трамп не посмеет выгнать его, чтобы не навлечь на себя обвинения в расправе со следствием. Нетрудно догадаться, как раскрутили бы это демократы перед выборами в конгресс. 

Теперь – другое дело. Точнее, дело все то же – о "российском вмешательстве", но Трамп теперь не боится его прикрыть. Получив по лицу, но сохранив его вместе с сенатом, он считает, что доказал способность справиться с противниками и без всякой помощи извне. Значит, не было ее и тогда, когда он сделал это впервые. Иначе говоря, Сешнс пошел. Приготовиться Мюллеру.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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