Знал глава Минюста, что Трамп не посмеет выгнать его, чтобы не навлечь на себя обвинения в расправе со следствием. Нетрудно догадаться, как раскрутили бы это демократы перед выборами в конгресс. Теперь – другое дело.

Не в бровь, а в "государево око". Трамп уволил генпрокурора США Сешнса Your browser does not support HTML5 audio

Это не размахивание кулаками после драки. Это продолжение драки после нокдауна. Ведь палату представителей демократы у Трампа отжали. А что делает боксер, потерявший равновесие, но не сознание? Демонстрирует бодрость духа и готовность продолжить бой, не дожидаясь, когда рефери закончит счет. А чтобы уверенность в собственных силах ни у кого не вызывала сомнений и, прежде всего, у противника, сразу бросается на того с открытым забралом. Иной раз слишком открытым. Для встречного удара.

Вот и Трампу после пусть и не совсем провального, но все же не самого удачного выступления на промежуточных выборах нужно было сделать что-то такое, на что он не решался до них. Никак иначе он бы не доказал, что "потрясающий успех" – это не пустые слова, а он на самом деле теперь может позволить себе все. Он мог, например, тут же при всех, как бывало после президентской победы, позвонить Путину и предложить встречу, не дожидаясь Парижа. Тем более что там Макрон закапризничал. Он мог пересмотреть антироссийские санкции не в сторону их ужесточения, а как обещал. Признать Крым. И не виной Обамы, а в принципе.

Но он для начала уволил своего министра юстиции Джеффа Сешнса. Так себе, конечно, контратака на демократов, если исходить из того, что Сешнс – убежденный республиканец. Но, во-первых, он из тех, о ком говорят, что при таких друзьях и врагов не надо. Во-вторых, это тоже было не в бровь, а в глаз. Хоть и получается, что выбил Трамп собственное "государево око". Ну а что ему оставалось, если оно косило не туда и подмигивало не тем. Только ждать, когда представится подходящий случай с ним разобраться.

Эта отставка напрашивалась. Как и сам Сешнс. У Трампа давно руки чесались. Он же никогда и не скрывал, что пригласил видного однопартийца возглавить юстицию именно в расчете на его лояльность. Но тот лишь публично скандалил с президентом и громко самоустранился от расследования "российского вмешательства". А ведь Трамп для того и брал его на работу, чтобы, в числе прочего, генпрокурор не позволял спецпрокурору слишком вольно себя вести. Но оказалось, что у них один ген.

"Сешнс не понимает, что происходит под его началом. Мюллер и его банда из 17 разгневанных демократов веселятся на воле, а настоящую коррупцию никто не трогает!" – не выдержал как-то Трамп. Но сам не трогал Сешнса. А тот уже откровенно лез на рожон, повторяя как заклинание, что не поддастся политическому влиянию. Хотя именно оно и привело его на этот пост. Знал глава Минюста, что Трамп не посмеет выгнать его, чтобы не навлечь на себя обвинения в расправе со следствием. Нетрудно догадаться, как раскрутили бы это демократы перед выборами в конгресс.

Теперь – другое дело. Точнее, дело все то же – о "российском вмешательстве", но Трамп теперь не боится его прикрыть. Получив по лицу, но сохранив его вместе с сенатом, он считает, что доказал способность справиться с противниками и без всякой помощи извне. Значит, не было ее и тогда, когда он сделал это впервые. Иначе говоря, Сешнс пошел. Приготовиться Мюллеру.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik