Когда героизировать Петена предлагал папенька Марин Ле Пен Жан-Мари, против него Жак Ширак поднял все здоровые силы Франции. Теперь это вправе сделать сама Марин. Ведь уже и неизвестно, кто из них с Макроном больший наследник старого Ле Пена.

Созрел Виши в уме Эммануэля. Макрон отдал честь предателю Франции Your browser does not support HTML5 audio

Может, это и не совсем каминг-аут, но откровение того же ряда. Ведь Макрон отдал честь маршалу Петену. Так что теперь у хозяина Елисейского дворца официально есть свой скелет в шкафу. Что характерно, он сам ввел его туда торжественно и прилюдно. Ладно, если бы только туда, так еще и в пантеон героев обещал. А что, говорит, заслужил. Что, мол, из того, что Петен этот уничтожил Третью республику во время Второй мировой, зато в Первую он служил Франции верой и правдой. А коль именно Париж собирает больших людей на столетие со дня ее окончания, ему и решать, кого почитать, а кого – нет.

Так-то оно так. Но так-то Макрон мог бы и Гитлера признать художником. И Менгеле – врачом. Они в Первую мировую тоже еще не были фюрером и "доктором смерть". Это потом с Петеном одно дело делали. Тот, например, изгнал 76 тысяч евреев, что было равносильно отложенной казни. Он, когда сдал Францию рейху, наверное, потому и перенес свою резиденцию в город Виши, чтобы его режим так и звучал. "Вишистский" – это как фашистский. Но с формальным сохранением индивидуальности. Это после него хорошее слово "сотрудничество" стало оскорблением. Коллаборационизм.

Макрон, однако, не стал углубляться в рассуждения на тему "гений и злодейство". А властию, данной ему народом – де-юре это так – назвал маршала – "великим солдатом Первой мировой". И добавил, что не стесняется смотреть истории в лицо. Хотя, если быть до конца честным, то заглянул-то ей в анналы. И увидел там только то, что захотел. Да, было время, военачальник зачетно сражался, но он военный – у него работа такая. А то, что присягнул оккупантам – это уже его нутро. За него Франция и приговорила предателя к бесчестью. И пока амнистия не планировалась.

Или Макрон что-то знает? Тогда ему впору взять фамилию Порошенко. И тот ведь в Бандере видит только хорошее. А в случае с Эммануэлем тоже понятно, что он совсем не для Петена старается. Он, как тот мальчик, которого мама просила терпеть, чтоб атаманом стать, тоже решил, что уже "атаман". Это пепел Петена ударил ему в сердце. И выше. Я бы даже сказал, Виши. Созрел Виши в уме Эммануэля. Но от Виши останется лишь смех. История же после трагедии повторяется фарсом. Когда героизировать Петена предлагал папенька Марин Ле Пен Жан-Мари, против него Жак Ширак поднял все здоровые силы Франции. Теперь это вправе сделать сама Марин. Ведь уже и неизвестно, кто из них с Макроном больший наследник старого Ле Пена.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik