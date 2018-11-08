"Нафтогаз", ты чьих будешь-то? И против кого с кем дружишь?

Видать, все: настолько меж собой рассобачились украинские топ-менеджеры с министрами, что взаимного доверия не осталось ни на грош. Вместо "до свидания" теперь "встретимся в суде" друг другу говорят.

Не с "Газпрома", так с Киева. Откровенно говоря, даже неожиданно было узнать, что "Нафтогаз" подал иск к правительству Украины. Сумма – 238 миллионов долларов. Вообще-то компания на исках руку уже набила будь здоров. Но до сих пор, в основном – строча кляузы во все международные инстанции на "Газпром". А тут! На родной кабмин посягнула. На украинские власти, с которыми рука об руку "Нафтогаз" шел, "краюшку хлеба и каплю молока" делил.

Видать, все. Настолько меж собой рассобачились топ-менеджеры с министрами, что взаимного доверия не осталось ни на грош. Справедливости ради стоит напомнить, что терпение "Нафтогаза" украинский кабмин испытывал долго. То лишал доли в "Укртрансгазе", то обязывал отапливать дома и обеспечивать горячей водой граждан незалежной под будущие субсидии, которых компания так и не дождалась. И если покопаться, многое всплывет. А тех же исков против "Газпрома" по наущению властей "Нафтогазом" сколько было инициировано – до сих пор судятся. Но только надеяться что-то получить, судя по оценке рейтинговых агентств, в принципе не стоит . А издержки компании при этом только растут.

Кушать, между тем, хочется. Только вот взять на яства пока больше не с кого, кроме как с украинского правительства. Знакомые с ситуацией экономисты говорят: правильно поступает "Нафтогаз"! И советуют потребовать еще и с президента Украины Петра Порошенко десяток-другой миллиардов в заокеанской валюте за отказ от позитивного партнерства с Россией. Ведь если бы "Газпром" и "Нафтогаз" остались на дружеской ноге, то даже после будущего ввода "Северного потока-2" украинская компания могла бы жить неплохо. Но как-то не сложилось.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik