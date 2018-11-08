Наполеон новый, амбиции те же. Макрон замахнулся на объединение Европы

Президент Франции убеждает европейцев создать собственную систему обороны, чтобы защититься, помимо прочего, от Москвы. Хотя Россию, без которой не было бы побед в мировых войнах, ему скорее стоило бы поблагодарить.

Трепещи Франция, Европа – да что там, весь мир! Пришел новый Наполеон. Сейчас он создаст новую великую державу и покажет всем, кто тут главный. Президент Франции Эммануэль Макрон устроил грандиозный праздник в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны. Все должно пройти идеально – приедет практически весь мир. Говорят, чтобы никто не украл эту минуту славы, Макрон даже уговорил президентов России и США не проводить нигде поблизости двустороннюю встречу – ведь это точно отвлекло бы внимание СМИ.

Пока Ангела Меркель засобиралась на покой, Тереза Мэй увлеклась спорами с Брюсселем, на сцену должен выйти он – молодой, перспективный и, самое главное, амбициозный. Разъезжая по французским регионам по случаю торжественных мероприятий, он наделал уже множество неоднозначных заявлений. И озвучил свой главный проект – объединить Европу общей системой обороны. Говорит, только так можно будет защититься от США, Китая и России.

Некоторых это высказывание возмутило. Зачем защищаться от России, если с ней надо сотрудничать, пишет французский историк Эдуар Юссон. А в первую очередь, по его мнению, не мешало бы Россию поблагодарить за героическую борьбу и огромные потери осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

Но Макрону сейчас некогда разбираться – нужно ловить момент. Сначала занять место Меркель, объединить всех под своим чутким руководством, а потом уже можно будет поговорить с Россией, но совсем с других позиций. Сейчас же он сосредоточен на том, чтобы разрекламировать всем свой проект. Тем, кто хочет большей самостоятельности, обещает защиту от США. Тем, кто пришел в ЕС и НАТО, чтобы отгородиться от России, соответственно, защиту от Москвы. Ну и всем неопределившимся напомнил об угрозе из Азии.

Наполеон уже пытался объединить Европу и "противостоять угрозе России". И все помнят, какая судьба была уготована его империи.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik