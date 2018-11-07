Получается, что американцы отнеслись к своему конгрессу так, как относятся к нему в России. Он им тоже оказался глубоко пополам. То есть все равно. В смысле, равный счет: один-один. И это не просто дно гражданского раскола. Это – двойное дно.

Разошлись по палатам. Республиканцы и демократы поделили конгресс США Your browser does not support HTML5 audio

Перемены налицо. Две мусульманки в конгрессе. Первый в истории США губернатор – гей. И, согласно исследованиям, отказ американцев от многолетней традиции пить в ночь выборов. На этот раз они повально начали прикладываться уже с утра. Можно понять. В их внутриполитических делах без бутылки не разобраться. Опять же, не бывает плохих кандидатов, бывает мало виски. Не поэтому ли, кстати, среди победителей оказалось рекордное для Капитолия количество женщин. В любом случае, голосование в трезвом уме и твердой памяти – это не про них. И это пока все, что радикально обновила у них нынешняя избирательная кампания.

А вот Трампа она точно не изменила. Он в Twitter назвал итоги "потрясающим успехом" еще до того, как их подвели. Как знал, что его-то они как раз и не подвели. И вряд ли он имел в виду абстрактное, как обычно говорят те, кто как бы над схваткой, "торжество демократии". Хотя бы потому, что есть в ней то, что вызывает у него раздражение, переходящее в бешенство. Она же с демократами корня одного. "Корешки", в смысле, нижняя палата, им и отошли. Республиканцам остались "вершки". Сенат.

Именно это и вызвало у президента прилив гордости и воодушевления. Предварительные "вести с полей" позволили ему выдохнуть с облегчением. Да и СМИ в один голос твердили, что на этот раз Трампа пронесло. Спецслужбы, правда, накануне выборов рекомендовали не поддаваться на первую попавшую информацию. Это, дескать, могут быть происки врагов, ложь и провокация. А что им еще оставалось. Ведь спецслужбам этим так хотелось, чтобы было хоть какое-нибудь вмешательство. Но они сами так и не определились, в чью пользу. Поэтому его не было.

И, видимо, уже не будет. Не станут же демократы с республиканцами обвинять в нем друг друга после драки. Шутка. Естественно, станут. И не только в нем. Но ведь на самом же деле получается, что американцы отнеслись к своему конгрессу так, как относятся к нему в России. Он им тоже оказался глубоко пополам. То есть все равно. В смысле, равный счет: один-один. Ничья. Они разошлись по палатам. И это не просто дно гражданского раскола. Это – двойное дно.

С одной стороны, демократы вернули себе палату представителей и отныне смогут блокировать любые инициативы президента. Зато республиканцы – сверху, что позволяет им делать то же самое с инициативами снизу. С одной стороны, республиканцы потеряли полный контроль над Капитолийским холмом. Но когда это случилось с демократами, это не помешало их Обаме переизбраться. Проблем у Трампа, конечно, теперь будет и больше, и чаще. Однако у него точно не будет импичмента. По крайней мере, не в этом сроке.

О нем, правда, говорят, что с одной палатой он как с одной ногой. Но, во-первых, не с лапкой же, как "хромая утка". А во-вторых, Джону Сильверу, например, этого вполне хватило, чтобы остаться непотопляемым. У пирата, впрочем, был попугай. Но Трамп и сам вполне отчетливо может кричать: "пиастры, пиастры!".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik