"Путин видит и слышит все: как российские спецслужбы угрожают Великобритании". И это только "шапка" доклада британских ученых. А потом начинается ушанка. В том плане, что знают они, откуда уши растут. Что вы хотите, Кембридж.
На первый-второй. В Британии "обнаружили" 75 тысяч "русских шпионов"
Только теперь, через 13 лет после образования, стало понятно, почему, как они сами себя называют, "авторитетное" британское общество по изучению внешней политики названо в честь американского сенатора Генри Джексона, а не его подельника по той самой антисоветской поправке Чарльза Вэника. Потому что подозрительных русских в Соединенном Королевстве нынче столько, что веника на них уже недостаточно. Гнать их нужно поганой метлой. Причем всех и сразу. Поскольку в этом исследовательском центре точно знают, что половина из 150 тысяч русских в Лондоне так или иначе связана с российскими спецслужбами. А какая именно половина – не знают.
Но цифра эта точно взята не с потолка. Все же в курсе, что "агенты ГРУ" размножаются делением, если они появляются здесь чаще, чем раз в девять месяцев. Вот аналитики из "Джексона" всех местных русских и поделили. Почему на два – тоже элементарно. Сколько было Скрипалей? Двое. А Боширова с Петровым? То-то же. Получается, что каждый второй. Задача решается на "раз-два". Еще бы выяснить, кто из этих 150 тысяч – раз, а кто – два. Можно предложить им самим рассчитаться на первый-второй. Но лучше согнать всех на стадион и, как говорится, расчет окончен.
А коль и это не вариант – все-таки демократия, а не Чили времен Пиночета – то "чемодан, вокзал, гуд бай". Ну, или, как альтернатива, явка с повинной, перевербовка и добро пожаловать в Солсбери. Там 4 марта как раз один подходящий домик освободился. Кафе Zizzi опять же открылось. Хотя "не Zizzi" – это первое, что напрашивается в ответ на доклад тех, кто себя под Джексоном чистит. Назвали они его так, что можно было и не продолжать, а сразу приступать к охоте на ведьм. "Путин видит и слышит все: как российские спецслужбы угрожают Великобритании". И это только "шапка". А потом начинается ушанка. В том плане, что знают они, откуда уши растут.
Что вы хотите, Кембридж. Стало быть, они тоже, прежде всего, "британские ученые", а уже потом нормальные люди. Хотя потом их еще никто не видел. От прочих британцев их отличает склонность к бесполезным открытиям. От прочих ученых – то, что они не грызут гранит науки, а сосут из пальца. Вот и эти наСОСали. От слова SOS. Призывают правительство удвоить усилия по борьбе с российскими шпионами. Признают, правда, что есть проблема с изобличением. Особенно после "новичка". Русские стали осмотрительнее, хитрее. Значок ГРУ не носят, футболку с Путиным тоже, честь друг другу при встрече не отдают, на шпили не заглядываются.
Но идентифицировать их все-таки можно. Как в песне. Ты узнаешь его по имени, по словам, по глазам, по голосу. Ну, или по паспорту. А если откажется предъявить, сразу в МI5. Можно было бы, конечно, весь этот бред про 75 тысяч агентов отнести на совесть отдельных личностей и забыть. Но, во-первых, ведущие британские издания отдали под него свои лучшие полосы. И это не страницы для анекдотов. Во-вторых, они предлагают относиться к таким выводам всего лишь с "большой осторожностью". Причем, именно к выводам, а не к тем, кто до этого додумался.
То есть, получается, что это все-таки с русскими надо быть настороже. А значит, британцам нужно все бросить и следить. Денно и нощно, во все глаза. Хотя после Brexit'а им все равно больше нечем будет заниматься. Но главное – помнить: среди русских тоже есть хорошие люди, только для Британии хороший русский – мертвый русский. Ну, или слегка отравленный.
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