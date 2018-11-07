"Путин видит и слышит все: как российские спецслужбы угрожают Великобритании". И это только "шапка" доклада британских ученых. А потом начинается ушанка. В том плане, что знают они, откуда уши растут. Что вы хотите, Кембридж.

На первый-второй. В Британии "обнаружили" 75 тысяч "русских шпионов" Your browser does not support HTML5 audio

Только теперь, через 13 лет после образования, стало понятно, почему, как они сами себя называют, "авторитетное" британское общество по изучению внешней политики названо в честь американского сенатора Генри Джексона, а не его подельника по той самой антисоветской поправке Чарльза Вэника. Потому что подозрительных русских в Соединенном Королевстве нынче столько, что веника на них уже недостаточно. Гнать их нужно поганой метлой. Причем всех и сразу. Поскольку в этом исследовательском центре точно знают, что половина из 150 тысяч русских в Лондоне так или иначе связана с российскими спецслужбами. А какая именно половина – не знают.

Но цифра эта точно взята не с потолка. Все же в курсе, что "агенты ГРУ" размножаются делением, если они появляются здесь чаще, чем раз в девять месяцев. Вот аналитики из "Джексона" всех местных русских и поделили. Почему на два – тоже элементарно. Сколько было Скрипалей? Двое. А Боширова с Петровым? То-то же. Получается, что каждый второй. Задача решается на "раз-два". Еще бы выяснить, кто из этих 150 тысяч – раз, а кто – два. Можно предложить им самим рассчитаться на первый-второй. Но лучше согнать всех на стадион и, как говорится, расчет окончен.

А коль и это не вариант – все-таки демократия, а не Чили времен Пиночета – то "чемодан, вокзал, гуд бай". Ну, или, как альтернатива, явка с повинной, перевербовка и добро пожаловать в Солсбери. Там 4 марта как раз один подходящий домик освободился. Кафе Zizzi опять же открылось. Хотя "не Zizzi" – это первое, что напрашивается в ответ на доклад тех, кто себя под Джексоном чистит. Назвали они его так, что можно было и не продолжать, а сразу приступать к охоте на ведьм. "Путин видит и слышит все: как российские спецслужбы угрожают Великобритании". И это только "шапка". А потом начинается ушанка. В том плане, что знают они, откуда уши растут.

Что вы хотите, Кембридж. Стало быть, они тоже, прежде всего, "британские ученые", а уже потом нормальные люди. Хотя потом их еще никто не видел. От прочих британцев их отличает склонность к бесполезным открытиям. От прочих ученых – то, что они не грызут гранит науки, а сосут из пальца. Вот и эти наСОСали. От слова SOS. Призывают правительство удвоить усилия по борьбе с российскими шпионами. Признают, правда, что есть проблема с изобличением. Особенно после "новичка". Русские стали осмотрительнее, хитрее. Значок ГРУ не носят, футболку с Путиным тоже, честь друг другу при встрече не отдают, на шпили не заглядываются.

Но идентифицировать их все-таки можно. Как в песне. Ты узнаешь его по имени, по словам, по глазам, по голосу. Ну, или по паспорту. А если откажется предъявить, сразу в МI5. Можно было бы, конечно, весь этот бред про 75 тысяч агентов отнести на совесть отдельных личностей и забыть. Но, во-первых, ведущие британские издания отдали под него свои лучшие полосы. И это не страницы для анекдотов. Во-вторых, они предлагают относиться к таким выводам всего лишь с "большой осторожностью". Причем, именно к выводам, а не к тем, кто до этого додумался.

То есть, получается, что это все-таки с русскими надо быть настороже. А значит, британцам нужно все бросить и следить. Денно и нощно, во все глаза. Хотя после Brexit'а им все равно больше нечем будет заниматься. Но главное – помнить: среди русских тоже есть хорошие люди, только для Британии хороший русский – мертвый русский. Ну, или слегка отравленный.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik