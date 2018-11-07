А чо, а Ницой. В Тернополе началась новая жизнь

Вслед за Львовом и Житомиром в Тернополе запретили публично использовать "русскоязычный культурный продукт". Но оговорились, что не насовсем.

Никаких вам больше Пушкина, Высоцкого и Барто. Тернопольский областной совет запретил "публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах".

Решение вполне логичное, ведь следующий год объявлен в области годом ОУН (Организация украинских националистов, запрещенная в России как экстремистская) – будут праздновать 90-летие с момента ее создания. Какой уж тут русский язык, когда бал правят те, кто русских целенаправленно истреблял.

Зачем вам богатое культурное наследие России – у вас есть Бандера, Ницой, в конце концов. Это восходящая звезда детской литературы, которая, впрочем, известна не столько своими книжками типа "Як хом'ячок друзів шукав", сколько истеричными нападками на все, связанное с Россией. То набросится на телеведущего, который говорит по-русски, то учинит скандал из-за "русской попсы" в автобусе.

Вполне себе подходящий культурный уровень для современной Украины, куда даже хорошие книжки уже приходится ввозить контрабандой – для импорта печатной продукции из России необходимо одобрение местного Гостелерадио. А то мало ли – распространятся в стране вредные идеи.

Тернопольские депутаты, впрочем, оставили себе пространство для маневра. Русскоязычный "культурный продукт" запретили не насовсем, а до "полного прекращения оккупации территории Украины". То есть они думают, что Крым к ним уйдет, если они перестанут говорить по-русски? Более верного способа укрепить уверенность крымчан в том, что они правильно выбрали Россию, пожалуй, и не придумать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik