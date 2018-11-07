Выборы в конгресс устроили в США всех – и никого полностью

Похоже, что по итогам промежуточных выборов в американский конгресс и республиканцы, и демократы могут праздновать победу. А у президента – свой, отдельный повод для радости.

Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги выборов в конгресс "потрясающим успехом". Оно и понятно. Судя по всем прогнозам, республиканская партия не только сохранила, но и упрочила большинство в верхней палате – сенате.

То, что республиканцы, похоже, потеряли палату представителей, для Трампа тоже не беда. Во-первых, об этом говорили все прогнозы, а также статистика. За последние 100 лет по итогам промежуточных выборов президентской партии лишь трижды удавалось увеличить свое представительство в конгрессе. В остальных же случаях результаты были не в ее пользу.

Во-вторых, Дональду Трампу удалось избежать главного – разгрома. Несмотря на агрессивную предвыборную кампанию демократов, которые критиковали президента и его сторонников, обвиняли их во лжи и прочих грехах, абсолютной их победа не стала. Сам же Трамп преподносил это голосование, как референдум по вопросу доверия его политики и ему лично.

Примечательно, что и демократы не в обиде. Палата представителей ведь теперь за ними. А это означает, что у них есть возможность блокировать решения Трампа. Так что результаты выборов в той или иной степени устроили всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

Как это повлияет на отношения России и США? Скорее всего, никак. "Радужных перспектив по их нормализации не наблюдается", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но, с другой стороны, американцы сделали свой выбор – и пусть они сами решают, что для них лучше, а что хуже.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik