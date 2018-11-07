Выборы в конгресс устроили в США всех – и никого полностью

Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги выборов в конгресс "потрясающим успехом". Оно и понятно. Судя по всем прогнозам, республиканская партия не только сохранила, но и упрочила большинство в верхней палате – сенате.были не в ее пользу.
Во-вторых, Дональду Трампу удалось избежать главного – разгрома. Несмотря на агрессивную предвыборную кампанию демократов, которые критиковали президента и его сторонников, обвиняли их во лжи и прочих грехах, абсолютной их победа не стала. Сам же Трамп преподносил это голосование, как референдум по вопросу доверия его политики и ему лично.
Как это повлияет на отношения России и США? Скорее всего, никак. "Радужных перспектив по их нормализации не наблюдается", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но, с другой стороны, американцы сделали свой выбор – и пусть они сами решают, что для них лучше, а что хуже.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik