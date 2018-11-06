Но не то удивляет, что они подлетают. Работа у них такая. И, само собой, не то, что мы их встречаем. Это, извините, работа у нас такая. А то, что они всякий раз, когда мы их встречаем, обижаются, что как-то не так.
С "горячей головы" на здоровую. Авиашпион США спасся от Су-27 дважды
Похоже, после очередной встречи с российским истребителем над Черным морем еще парочка военных летчиков США напишет рапорт о срочном переводе их, ну, хотя бы в Сирию. А что? Боевые там тоже платят, зато там безопасней – бей себе деревни в своей зоне ответственности и горя не знай. А еще лучше в Афганистан – там русских вообще нет. А в России они, к несчастью, есть. И, если что, реагируют на приближение к ней как-то очень стремительно и жестко. Американские же пилоты – они люди ранимые, тонкой душевной организации. А где тонко, там и рвется.
Тем, кто еще не видел, рекомендуем. Минобороны выложило ключевой момент этого "рандеву" в открытый доступ. Хотя, чтобы понять, что такое русский "перехват", мало видеть. Надо видеть это из кабины американского самолета-разведчика. Только там прочувствуешь все его "прелести". Это, когда "перехватывают" русские, а дух перехватывает у американцев. И сжимается, надо полагать, не только он. А со стороны это на самом деле выглядит красиво. Почти как в их же боевиках. Су-27, включив форсаж и обойдя "гостя" на вираже, слегка приподнял крыло, словно полу пиджака, а там – ствол. И немой совет авиашпиону: шел бы ты отсюда. И тот ушел.
А теперь жалуется, что выпроводили его, дескать, не по правилам. Вот такие они – звездно-полосатые асы. Если что, спасаются дважды. Сначала – бегством. Потом, чтобы не сочли за трусость, кляузой на "небезопасный непрофессионализм" визави, который оказался непозволительно близок. Они бы это еще, по своему обыкновению, "домогательством" назвали. Ничего нового. Когда подобных эпизодов с десяток на неделе, то все это – уже обычное дело. Но не то удивляет, что они подлетают. Работа у них такая. И, само собой, не то, что мы их встречаем. Это, извините, работа у нас такая. А то, что они всякий раз, когда мы их встречаем, обижаются, что как-то не так.
Это как если бы вор, изгнанный взашей, во всю ивановскую скулил бы, что ему хозяева мешают. А американцы ведь тоже того и хотят, что украсть. Секреты наши. Впрочем, их расстроенные чувства как раз понять можно. Мы же действуем не по инструкции. В смысле, не по их инструкции. Скажем, есть при ВВС США звено под названием "Агрессор" – изображает на учениях вероятного противника. Так оно, если что, сразу сдается. А этот "Су" вначале турбулентность устроил, а потом еще и колебания. Ни малейшего представления о том, как вести себя с пилотами Соединенных Штатов.
Было жестко. Мы этого не отрицаем. Но, во-первых, расстояние все-таки оставалось безопасным. Значит, это совсем не наша вина в том, что они сами себе что-то там про нас напридумывали и сами же этого испугались. Во-вторых, мы им никогда и не обещали условия наибольшего благоприятствования. Понять бы им это и другим передать. Но все равно же будут прилетать, чтобы выведывать, высматривать, вынюхивать. Хотя что тут выведывать, если все, что им надо знать, им уже открыли. Истину. Это мы, если что, попадем в рай. А им на небе делать нечего.
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