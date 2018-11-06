Вполне естественно, что и эту кампанию они назвали самой грязной. Казалось, после президентской их уже трудно запачкать чем-то еще. Но это же только на эмблемах выглядит, как в басне: "сошлись как-то осел со слоном". На деле оба ведут себя по-свински.

Промежуток или промеж "уток". В США устроили для Трампа "день Нептуна" Your browser does not support HTML5 audio

Земля – наш общий дом. А в общем доме, если в какой-то квартире обитают слишком буйные соседи, достается всем. Тем более если они еще и центром мироздания себя считают. Что вы хотите: пуп земли – вот он и развязывается. Одних они заливают, других сна лишают, третьих выживают, на жилплощадь четвертых претендуют, пятым прохода не дают, а кого сами боятся – тем под дверь, извините, гадят. При этом все вокруг у них виноваты. Вмешиваются, мол, в их жизнь. Хотя ни к чему это, если они сами с собой не дружат.

От их внутренних разборок весь дом ходуном ходит. Особенно когда они начинают скандалить по поводу того, кто средь них главный. Кричат, орут, посуду бьют. И даже решив, успокоиться не могут. Подличают и ждут реванша. Сейчас у них как раз момент для него подходящий. Выборы в конгресс Соединенных Штатов. Это когда кабинет вроде как занят, а кто первый на кухне, еще неизвестно. И пойди пойми, кто важнее. Это же на ней можно состряпать все что угодно, и разделать все, что под руку попадется. Опять же горе тому, кто окажется здесь не в своей тарелке.

В общем, вполне естественно, что и эту кампанию они назвали самой грязной. Казалось, после крайней президентской их уже трудно запачкать чем-то новым. Но это же только на эмблемах выглядит так, словно в басне: "сошлись как-то осел со слоном". На самом деле оба ведут себя по-свински. А свинья везде грязь найдет. А не найдет, так свою перебросит на оппонента. Трамп пытался было умыть руки – сказал, что ответственность за возможное поражение республиканцев он на себя не возьмет. Но потом, видимо, ему объяснили, что остаться чистеньким у него все равно не получится.

Доходчивей прочих это сделала обозреватель канала CNN, назвавшая президента "расисткой свиньей". Хотя и до этого было понятно, что если его партия действительно проиграет, главным проигравшим так или иначе объявят именно его. И ладно, если только объявят. Еще же и сделают. А это уже и поражение в правах. И вроде бьются они за места в Капитолии, но на место, если что, укажут президенту. Белый дом у него, может, и не отнимут, однако дальше лужайки и не выпустят.

Иначе говоря, пришлось Дональду включиться в этот процесс так, как не получалось у него даже два года назад. Он же тогда не мог объявить Китаю торговую войну, выйти из договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности, ввести против Ирана "самые жесткие" санкции и бросить армию навстречу каравану мигрантов. А теперь может. И страшно этим гордится. Точнее, он гордится, а иным страшно. Сколько их, этих иных, Америка и выясняет. Потому эти выборы в конгресс и называются "промежуточными", что делят они президентство Трампа пополам. Или даже на "до и после".

Для него это, в определенном смысле, экватор. А тем, кто пересекает его впервые, устраивают "день Нептуна". Все сходится. Его же и "окунули" по самое "не хочу". Он надеется, что выйдет из воды сухим. Может быть. Но Меркель ведь тоже не "мокрая курица". Она – "хромая утка". Это при том, что ей еще три года править. А Трампу-то – два. И не факт, что для него лишь сегодня промежуток, если уже завтра окажется, что и он промеж "уток".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik