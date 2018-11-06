И залился "Нафтогаз" горючими слезами. Fitch разрушает иллюзии

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" уже, кажется, стали притчей во языцех. Но желание "срубить" денег с российской компании до добра не доведет. Уже и международные эксперты об этом открыто говорят, а Киев все на что-то надеется.

Обидны и досадны выводы агентства Fitch для Киева. Специалисты рейтингового агентства заключили, что "Нафтогазу" вряд ли стоит рассчитывать на компенсации от "Газпрома". В частности, и на те, которые сулил Стокгольмский арбитраж украинской компании.

Речь о более чем двух с половиной миллиардов долларов, которые российская компания якобы обязана компенсировать украинской. "Газпром" обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов. На что "Нафтогаз" объявил, что начнет взыскивать средства принудительно. Несмотря на то, что никаких прав на это у них на самом деле нет.

Но похоже, что уже и агентству Fitch попытки украинской стороны выставлять российской компании все больше и больше претензий набили оскомину. Потешная игра – "проси больше, что-нибудь да получишь" – уже никого не забавляет. Аналитики-то рейтинговых агентств деньги за что получают? За то, чтобы указывать верный путь для частного капитала. Инвесторы справедливо требуют от нанятых специалистов трезвой оценки дел в "Нафтогазе".

А что по сути? Иски "Нафтогаза" к "Газпрому", будь их хоть тысячи и на какие угодно суммы, можно сравнить лишь с домиком из песка. Вроде он есть, а попробуешь прикоснуться – все рассыпается. Причем не только в тяжбах с "Газпромом", но и вообще в делах. С появлением "Северного потока-2" украинской компании вообще мало чем будет заняться. Как считают эксперты, из тех транзитных поставок, которыми она себя сейчас хоть как-то оправдывает, останется, дай бог, пятая часть.

Ну что же, чтобы скоротать освободившееся время, можно будет переквалифицироваться, например, в юридический холдинг. И заниматься судебными тяжбами, придумывать очередные претензии к России, сочинять все новые и новые иски. А вот кто за все это будет платить – большой вопрос. Потому что шансы "Нафтогаза" получить что-то с "Газпрома" крайне малы, если не сказать ничтожны.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik