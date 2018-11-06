На этот раз сами, без Кремля. В США не нашли вмешательства в выборы

В США не нашли взлома инфраструктуры для голосования. Возможно, не нашли лишь пока, и окончательный вердикт вынесут только по итогам выборов в конгресс.

Хакеры пока не вмешались в промежуточные выборы в конгресс США, заявили в американской разведке. Учитывая неспокойный новостной фон последних лет и тысячи новостей о загадочных "русских хакерах", такие сообщения выглядят весьма странно. Остается предположить только одно: у кого-то остается надежда, что выиграют демократы.

И что говорить в таком случае: что это произошло в результате какого-то вмешательства? Нет, на этот случай заранее сказали, что пока все относительно честно. А вот если укрепить позиции удастся Трампу, тогда наверняка найдутся и следы хакеров, и "рука Кремля". Мало ли, не заметили вначале. Или скажут, что Россия достигла такого технического прогресса, что, вмешиваясь, уже не оставляет улик.

К тому же почва для этого готова заранее. Как сообщается в заявлении тех ведомств, которые не смогли найти взлом инфраструктуры для голосования, иностранные игроки, в частности Россия, "продолжают попытки повлиять на настроения общества и предпочтения избирателей посредством действий, направленных на то, чтобы посеять раздор".

А ведь даже непонятно, какой результат выборов был бы выгоден России. Обе партии, кажется, в равной степени не любят Москву и не спешат налаживать отношения. Стоит ли тратить силы на вмешательство в голосования, если на политику в отношении России это особо не повлияет? Как бы то ни было, американцев просят быть осторожными при чтении новостей и сообщать о подозрительной деятельности. Видимо, предполагается, что если граждане прочитают что-то хорошее о Трампе, им стоит сразу насторожиться и сообщить об этом, куда следует.

Facebook и Instagram уже на всякий случай удалили больше ста страниц на русском, французском и английском языках. По информации компаний, эти аккаунты "могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность". В общем, подготовились к любому исходу голосования, осталось только дождаться результатов, и тогда станет понятно, в чем именно обвинят Москву на этот раз.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik