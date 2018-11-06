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Неполадки связи. "Большая" встреча Путина и Трампа остается в будущем

(обновлено: 13:43 06.11.2018)
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Мария Балябина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Хорошо было бы поладить, продолжает твердить Дональд Трамп, но отношения США с Россией почему-то упорно не ладятся. Возможно, потому, что президент США никак не может решиться на очередные полномасштабные переговоры с российским коллегой.

Путин и Трамп обязательно встретятся. Непременно. Прямо даже в Париже уже на этой неделе. Но это будут совсем не те полноценные переговоры, которых все ждали. Как обычно говорят в таких ситуациях – лидеры в любом случае будут в одном и том же месте в одно и то же время, как тут не встретиться. Правда, о большой настоящей встрече речь уже не идет. Хотя вроде бы совсем недавно об этом договорились, и все гадали: как же можно подготовить нормальные переговоры в такой обстановке за такой короткий срок.

резидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Политолог прокомментировал формат встречи Путина и Трампа в Париже
Оказалось, никак. Дональд Трамп заранее начал готовить почву и говорить о том, что не уверен, получится ли, и что договоренностей никаких пока нет, и вообще он даже не знает, о чем говорить с Владимиром Путиным.

Но при этом его не покидает уверенность в том, что "поладить и с Россией, и с Китаем, и со всеми было бы хорошо". Правда, пока все упорно не ладится: ни с Россией, которую обкладывают новыми санкциями, ни с Китаем, который втягивают в торговую войну, ни со всеми остальными, которые все меньше довольны внешней политикой Трампа.

Как раз эти неполадки и стоило бы обсудить, но у американской стороны как-то постоянно не хватает на это времени. Даже когда Путин и Трамп все-таки оказываются в одном помещении, уединиться у них не получается: американская сторона то не может согласовать повестку, то затягивает процесс решения до тех пор, пока не становится поздно. 

Полноценно сесть и поговорить у лидеров получилось только однажды – для этого специально подготовили встречу, не привязанную ни к каким международным саммитам, на относительно нейтральной территории, в Хельсинки. Те переговоры Дональд Трамп назвал одними из лучших в своей жизни.

Правда, поговаривают, что в этот раз дело не только в Трампе – нежданно-негаданно вмешался Эммануэль Макрон. Это Финляндия, в которой в период встречи ничего больше не происходило, рада была оказаться в центре новостной повестки. А у президента Франции подготовлено множество мероприятий к столетию со дня окончания Первой мировой войны. Он даже взял перед этим отпуск, чтобы достойно выдержать шестидневную рабочую неделю. И разве может он позволить кому бы то ни было украсть эту славу? Ведь если бы полноценные российско-американские переговоры состоялись, все говорили бы только о них, а не о том, как замечательно Макрон все сделал. Так что, по некоторым данным, именно президент Франции попросил своих коллег не портить его праздник.   

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Ухудшение или прорыв?" Политолог об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Кажется, будущая "большая" встреча пока так и останется будущей – ее будут отодвигать, пока есть куда: саммит АСЕАН в Сингапуре, "двадцатка" в Буэнос-Айресе, да мало ли мест, где президенты России и США могут снова оказаться за одним огромным столом.

Можно, конечно, говорить, что Трампу мешают, не дают, запрещают. Но когда он хочет выйти из иранской ядерной сделки или ДРСМД, его не остановить – спорные решения он принимает внезапно, не боясь последствий. Но, видимо, встретиться с президентом России – по каким-то причинам сложнее, чем поставить под угрозу безопасность всего мира. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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