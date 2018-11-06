Предпенсионная новелла

Около месяца действует новая статья УК РФ – 144.1 или "Необоснованное увольнение лица предпенсионного возраста". Норма вызвала много критики. Стоило ли бояться нововведения?

Автор Леонид Гурьянов, радио Sputnik

Бизнес протестовал – только ленивый работодатель не сетует на законодательство о труде. Мол, уволить нерадивого, но юридически подкованного работника практически невозможно. В новой норме усматривали и коррупционный потенциал, и возможность для шантажа со стороны предпенсионеров-сутяжников, которых хлебом не корми – дай посудиться с работодателем. А сами немолодые работники призадумались – не начнут ли их от греха подальше массово сокращать "на упреждение", то есть, например, за пару лет перед приходом того самого предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до выхода на заслуженный отдых). Впрочем, пока ничего подобного не происходит. Может, конечно, еще рано делать выводы. А может, новая норма просто избыточна.

Посадок не будет

Санкция статьи 144.1 предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, или в размере иного дохода за период до 1,5 лет, или обязательные работы на срок до 360 часов. Такие кары могут обрушиться на голову осужденного, если он будет настолько неосторожен, что попадется на увольнении работника именно из-за того, что тот вступил в осеннюю пору жизни. Кто может пострадать из-за подобной беспечности, пояснил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm, член Ассоциации юристов России Тимур Хутов:

"Отвечать будет работодатель в лице как минимум генерального директора и других лиц, принимавших решение и нарушивших право работника. Это может быть руководитель отдела кадров, если он уполномочен единолично решать – увольнять человека или нет, это может быть соответствующий руководитель подразделения или блока, если он также уполномочен принимать ключевое решение или играть определяющую роль в вынесении этого решения".

Между тем дискриминация, в том числе по возрасту, уже запрещена целым рядом норм российского законодательства. Но нельзя сказать, что они активно применяются, говорит адвокат Тимур Баязитов:

"Трудовой кодекс в статьях 3 и 64 запрещает (дискриминацию – ред.). Уголовный кодекс уже содержит смежные нормы. Это статья 136, которая предусматривает наказание за нарушение прав и свобод гражданина. Также статья 145 Уголовного кодекса гласит о необоснованном отказе (в приеме на работу – ред.), либо увольнении беременной женщины, либо женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. По практике прошлых лет, насколько я знаю, по статьям 136 и 145 за прошедшее время было всего два уголовных дела".

И дело вовсе не в том, что равенство прав в приоритете у российского работодателя. Просто доказать, что увольнение или отказ в приеме на работу связаны именно с дискриминацией, крайне сложно. Поэтому и сотрудники Следственного комитета, которым предстоит воплощать волю законодателя в жизнь, вряд ли в восторге от перспектив подобных дел, продолжает Тимур Хутов:

"Доказать именно умысел на увольнение человека предпенсионного возраста будет крайне тяжело – собрать доказательственную базу, свидетельские показания, вещественные доказательства, может быть, письменные доказательства в виде распоряжений работодателя по подразделениям об увольнении соответствующего сотрудника и так далее. Я практически уверен, что ни один работодатель не будет доводить дело до подобного варианта развития событий, будет при возникновении желания уволить работника предпенсионного возраста доводить дело до увольнения по собственному желанию либо до увольнения по соглашению сторон с соответствующей компенсацией в пользу работника. На самом деле при совершении ряда некорректных действий здесь будет совершенно простой состав (преступления – ред.), и ни один работодатель, конечно, не захочет примерить на себя статус обвиняемого".

Сложно, но можно

Впрочем, при желании доказать умысел избавиться от пожилого сотрудника все же реально. Самый простой способ – это записать злоумышленника на диктофон. Из сказанного должно явно следовать, что уволить вас хотят именно из-за возраста. В этом случае суд практически стопроцентно встанет на сторону предпенсионера, уверен Тимур Баязитов:

"Это средство объективного контроля совершения преступления. Суды принимают это как полноценное доказательство. Эти средства объективного контроля имеют даже большую доказательственную базу, чем показания свидетелей, потому что они объективны".

Небольшой практический совет от профессионала: уж если вы ступили на тропу высокотехнологичной войны, будьте готовы на время расстаться с электронным оружием. Экспертиза записи может продлиться довольно долго, и на это время гаджет у вас заберут, говорит Тимур Хутов:

"Следователь проводит выемку вашего телефона, передает его техническому эксперту, проводится экспертиза, находится указанная аудиозапись, доказывается, что она извлечена из первоисточника и что на ней нет признаков монтажа. Эта запись с протоколом осмотра будет являться вещественным доказательством в конкретном деле. И, конечно, против такого доказательства уже очень тяжело будет что-либо сделать".

Зато в результате – выплата среднего заработка за время вынужденного прогула, недополученные отпускные, возмещение морального вреда и восхищенные взгляды коллег. А заодно и еще более пристальное внимание со стороны работодателя.

На законных основаниях

Собственно, в этом случае у работодателя остается довольно обширный арсенал средств того, как выжить неугодного сотрудника. Будет вестись война на истощение, к которой лучше быть готовым заранее.

Уволить вас просто "за плохую работу" не так-то просто. Во-первых, критерии того "что такое хорошо" (для манипулирования с премиальной частью вашего заработка) и "что такое плохо" (чтобы доказать ненадлежащее выполнение должностных обязанностей) должны быть детально прописаны во внутренних документах (например, в должностной инструкции), и все работники должны быть с ними ознакомлены. Во-вторых, проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности ради вас одного вряд ли будут, а если и проведут, то в суде это явно вызовет вопросы.

Остается поиск дисциплинарных проступков. Тут все просто – не прогуливайте, не опаздывайте, не пейте, не воруйте, работайте на совесть, соблюдайте инструкции и требования охраны труда, и придраться будет не к чему. Очень полезно знать содержание таких документов, как правила внутреннего распорядка и график сменности. И всегда иметь их под рукой. Знакомить вас с ними – обязанность работодателя.

Еще есть возможность отстранения от работы по состоянию здоровья в тех отраслях, где это критически важный критерий (например, транспорт). Если работодатель выяснит, что работу вы "не тянете" из-за своих кондиций, то он обязан будет вас отстранить и найти что-то попроще (если такой вариант у него найдется).

Явные нарушения

Также возможно мнимое сокращение. Но, во-первых, оно предполагает сравнительно неплохую компенсацию (месячный заработок, плюс еще один, если не удастся найти работу через службу занятости в определенный срок). А во-вторых, при сокращении ваша должность закрывается, и набирать новых людей на нее не должны. Это находит отражение во внутреннем документообороте, который с удовольствием по обращениям граждан проверяет федеральная инспекция труда. Этот же орган имеет право требовать восстановления прав работника, торопить с выплатой задержанной зарплаты, отменять незаконные решения об увольнении и дисциплинарные взыскания. Но только если речь идет о явных нарушениях закона, а не о трудовых спорах. Чем одно отличается от другого, неспециалисту понять довольно сложно, но все разъяснения должны давать в той же инспекции труда, которая ведет прием и консультации граждан. Конечной инстанцией в таких делах в любом случае является суд, куда, вероятно, обратится работодатель, несогласный с решением инспекции.

К явным же нарушениям можно отнести еще один трюк работодателя – назовем его условно "работай больше за те же деньги, за себя и за того парня". Здесь речь может идти о так называемом одностороннем изменении условий трудового договора. По крайней мере, так это обозначено в Трудовом кодексе. Проще говоря, у вас внезапно могут измениться обязанности и вырасти нагрузка. Но для таких изменений требуется ваше письменное согласие. А работодатель должен будет доказать, что это необходимо с организационной или технологической точки зрения. Кроме того, в этом случае вы имеете все основания просить повышения зарплаты или выплаты сверхурочных.

Просто потому, что "так захотелось", работодатель изменить условия труда не имеет права. А самое главное – не имеет права менять вашу трудовую функцию – то есть нельзя, например, на уборщика вешать еще и обязанности дворника. Для этого нужно менять трудовой договор, должностные инструкции и так далее. А увольнять вас просто за несогласие брать на себя обязанности, не предусмотренные уже действующим договором или должностной инструкцией, нельзя. Несогласного, скорее всего, будут подводить под сокращение, уход по собственному желанию или по соглашению сторон, и тут будет хорошая возможность поторговаться.

Помощь извне

В любом случае разобраться во всех тонкостях, связанных с возможным увольнением и прессингом со стороны работодателя, будет непросто, особенно в стрессовых условиях. Здесь лучше положиться на помощь квалифицированного юриста – "трудовика".

Еще консультации и другую помощь в разрешении трудовых споров должны предоставлять профсоюзы. Если на вашем предприятии действует такая структура, это дополнительный плюс в вашу пользу. Но только в том случае, если речь идет о независимом профсоюзе, реально защищающем права работников. Часто работодатель сам создает "карманный" профсоюз для того, чтобы давить на активистов и заключать с работниками более выгодные коллективные договоры. Так что нелишне перед обращением поинтересоваться репутацией представительного органа, действующего в вашей компании, если он, конечно, существует.

Скорее мертв

Большинство юристов согласны с тем, что статья 144.1 УК РФ останется в лучшем случае "спящей", а то и "мертвой" нормой. В Белоруссии такие меры уже вводились, но от них были вынуждены отказаться, потому что желающих брать на работу людей предпенсионного возраста почему-то резко поубавилось. Доказать, что вас не взяли именно из-за возраста, будет, пожалуй, еще сложнее, чем оспорить увольнение. Здесь важно знать, что любой соискатель имеет право получить письменный ответ на запрос о том, почему его не приняли. И может оспорить это решение в суде.

В России работодатели сейчас говорят, что они вовсе не против пожилых работников. На их стороне и опыт, и квалификация, и мотивация. К тому же из-за демографической ситуации предложение рабочей силы в стране в ближайшее время будет сокращаться. Вот только представить себе возрастных работников на местах, связанных с напряженным физическим трудом или большим стрессом, продажами или IT, почему-то не получается.

Так что в новой пенсионной реальности всем работникам придется быть готовыми менять амплуа, постоянно чему-то учиться и все время быть в тонусе. А знание трудового права становится одним из основных плюсов, который, впрочем, не стоит до поры афишировать.

Зато так гораздо интереснее.