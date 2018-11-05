США нашли тройку тираний у себя под боком. И теперь "гонят" ее к России

США собираются всерьез взяться за Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. И избавить эти страны от тирании. Странно, что команда Трампа не боится новых обвинений в сговоре с Москвой. Ведь играя с соседями на обострение, Вашингтон объективно усиливает позиции Москвы в регионе.

Мир устроен не так, неправильно. Вокруг одни враги и опасности. Нет-нет, это не политический трек России, в навязывании которого населению страны либеральная общественность обвиняет официальные власти. Это как раз сугубо американская ключевая доминанта текущего момента. Дональду Трампу и его команде не нравится буквально все вокруг. И усиливающиеся геополитические конкуренты, и "нахлебница-Европа", и существующие соглашения военно-стратегического характера, и форматы экономического взаимодействия, и, конечно, соседи. Ну не такие они, как хотелось бы Вашингтону, хоть ты тресни. А тут еще целая колонна мигрантов из соседних стран шествует в направлении США в поисках лучшей жизни. Впрочем, президент уже пообещал встретить их войсками.

На фоне этой локальной, но показательной истории развивается гораздо более долгосрочная и в известном смысле эпическая "сага" в отношениях США с близлежащими странами. Им грозит продолжение и даже усиление многолетней и системной конфронтации. Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы. И подготовил аналогичные меры для Кубы. Не мудрствуя лукаво, Трамп уже подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Гаваны на год. Таким образом, пересмотр политического наследия Барака Обамы, с трудом добившегося прорыва в американо-кубинских отношениях, продолжается: тут нынешний глава Белого дома ведет себя последовательно. Этого у него не отнять.

Но подобная ревизия станет Америке боком. По сути, Трамп, понимая это или нет, толкает Гавану в объятия Москвы. В прямом, а не фигуральном смысле. Визит председателя госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в российскую столицу и его встреча с Владимиром Путиным – лучшее тому подтверждение. Стороны готовы к наращиванию военно-технического и экономического сотрудничества. Уже и конкретные проекты есть в энергетике и других сферах. Кстати, аналогичное сотрудничество с Венесуэлой – это тоже неопровержимый факт. Странно, что команда Трампа не боится новых обвинений в пособничестве России и сговоре с ней. Ведь играя с соседями на обострение, Вашингтон объективно усиливает позиции Москвы в регионе.

Что любопытно, так это заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона – человека, имеющего колоссальное влияние на внешнюю политику своей страны. Он заклеймил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, назвав их "тройкой тираний" и "треугольником террора", который является источником страдания множества человек и, по его словам, "грязной колыбелью коммунизма в Западном полушарии". Возрастной советник Трампа – большой любитель ретро-риторики времен холодной войны – также добавил, что тирания на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа не продлится вечно, а США продолжат давление на эти страны. Заявления, надо сказать, небезупречные для лица столь высокого статуса.

Какую тиранию он нашел на Кубе? Да и Николас Мадуро в Венесуэле, по сравнению с ненавистным некогда в США Уго Чавесом, на роль тирана явно не тянет. Никарагуанский президент Даниэль Ортега на фоне прежнего, настоящего тирана Сомосы выглядит в этом качестве тоже блекловато. Кстати, если уж вспоминать историю, то Сомоса правил страной как раз опираясь на американскую военную и экономическую помощь. Молва гласит, что Франклин Рузвельт именно про этого "замечательного джентльмена" как-то сказал: "Это – сукин сын, но это наш сукин сын". Так что о деспотах – реальных, а не мнимых – в Вашингтоне лучше не вспоминать.

Впрочем, мы имеем дело с типичной подменой понятий – любой в том самом Западном полушарии (и за его пределами, зачастую, тоже), кто не согласен с политикой Соединенных Штатов и имеет свою точку зрения, систему ценностей и идеологию – автоматически попадает в категорию врагов, а иногда и палачей, душителей свободы. В сухом итоге можно увидеть, что ощущение собственной правоты и мессианства Америки не позволяет ее нынешней политической элите сосредоточиться собственно на развитии США на основе "изоляционизма", на который многие рассчитывали, внимательно слушая выступления Трампа. Видимо, период "здорового изоляционизма" должен наступить вслед за тем, как Вашингтон переформатирует мир по своему разумению. Такая задача, разумеется, в текущих условиях, когда постоянно возникают новые связи, глобальные форматы и проекты, априори невыполнима. Но дров на этом пути можно наломать изрядно. Потерять друзей, зато получить новых врагов. И "новых старых" врагов тоже.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik