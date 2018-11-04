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Скажи мне, что ты празднуешь, и я скажу – кто ты

(обновлено: 10:25 04.11.2018)
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Мария Балябина
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДень народного единства в МосквеДень народного единства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россияне назвали свои любимые праздники. И их выбор говорит о том, что в обществе, в целом, с исторической памятью все в порядке.

Новый год и День Победы. Эти два праздника россияне любят больше всего, выяснилось в результате опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ. Их отмечают соответственно 96 и 95 процентов опрошенных. Календарный праздник и памятная дата уже не первый год держат лидерство. И, кажется, такие результаты говорят о здоровье общества. Новый год – понятно: день (или, скорее, ночь), когда распечатывают новый календарь, дают себе обещания на следующие 12 месяцев и ждут чуда.

Праздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Социолог о любимых праздниках россиян: произошел поворот к своим корням

Совсем другое – День Победы. Это не просто выходной, не просто повод собраться. Такого единения нельзя, пожалуй, почувствовать ни в один другой день – для этого достаточно просто выйти на улицу. Каждый чувствует свою причастность, ведь это именно его деды или прадеды добыли нам победу десятки лет назад. Не потерять эту память помогает "Бессмертный полк" – миллионы людей, которые идут по улицам российских и зарубежных городов с портретами своих героических предков. 

Мы видим, что происходит там, где о той страшной войне забывают – совсем другие шествия с портретами совсем других героев. Так что у России с исторической памятью, к счастью, все в порядке. При этом те праздники, которые пришли к нам в результате глобализации и поначалу были очень радостно приняты, постепенно теряют популярность. День святого Валентина отмечают только 27 процентов опрошенных, Хэллоуин и Китайский Новый год – по 5 процентов, День святого Патрика – 4. Когда общество только встретилось с непривычными тогда зарубежными традициями, это было интересно – нарядиться в зеленое, надеть страшную маску, купить открытку с сердечком или зажечь красный фонарик. Но если у праздника, принесенного с чужой почвы, есть только внешняя оболочка и нет связанной с нашей страной истории, долго он не продержится. Судя по всему, так и получается.

Участники акции Бессмертный полк в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мнение: в День Победы люди чувствуют, что наш народ обладает силой

При этом позиции советских и православных праздников незыблемы. Большинство россиян отмечает и 8 марта, и 23 февраля, и Пасху, и Рождество Христово.

У Дня народного единства история пока небольшая – 4 ноября стало официальным праздником только в 2005 году. Но хотя с момента его появления прошло всего 13 лет, по популярности он обгоняет День космонавтики и подбирается ко Дню России, а дальше – и к Первому мая. Праздник 4 ноября отмечает 42 процента опрошенных. И, скорее всего, со временем желающих отпраздновать будет только больше. Ведь вырос этот праздник из российской почвы. Как недавно говорил Владимир Путин, День народного единства создан в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений. 

И наша задача – передать следующим поколениям эти ценности.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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