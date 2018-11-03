Опять эти русские: вселатышский диктант превратился в полиграф

Почти все латвийские партии отказались от участия во всемирном диктанте по латышскому языку. Почему-то решил не принимать в нем участия и Центр государственного языка – тот самый, который следит за тем, чтобы в Латвии все говорили на нужном языке.

Коварные русские, как всегда, ухищряются. Ввели они, понимаешь, моду диктанты всякие тоталитарные писать. Мол, грамотность, популяризация. Ага. Мы здесь в Латвии, как и во всех нормальных странах, отнеслись к этому подозрительно, тем более что всяких русских язычных здесь выше крыши. Сначала невинный диктант, потом невинная литература, а потом начинается на работах: "привет", "давай", причем иногда даже среди нерусских язычных. А там рукой подать и до всяких медиа, где пропаганда, зомбирование, излучение, кодирование и угроза безопасности свободных государств. Благо в Латвии есть замечательные ребята из Центра госязыка. Они ходят всюду, прислушиваются, и если что-то где-то по-русски – сообщают по-нерусски куда следует.

Возмущались мы, возмущались, но этот тоталитарный диктант все равно проходит. Нужно что-то делать. И вот пришла в голову хорошая идея – сделать всемирный диктант по латышскому. Если есть популяризация грамотности ненормальной речи, то почему бы не популяризировать нормальную? Идея всем очень понравилась. Хорошо, когда появляется возможность для проверки на вшивость: "Ты диктантик-то писал? И как?".

Но вдруг обнаружились подозрительные нюансы. Организаторы разослали приглашение на диктант всем партиям, прошедшим в сейм. Но почти все почему-то отказались. Кто занят, кто в этот день к родителям, у кого почта старая указана. Многие патриоты почему-то стали отводить глаза и у них возникли непреодолимые причины. И вообще, многие как-то странно стали себя вести. И что уже совсем стало волновать – что в этом мероприятии отказался принимать участие Центр госязыка. Они-то должны были быть первыми в рядах, а в итоге не пришли вообще.

Мы, патриоты страны, давай ломать голову. Неужели все так запущено? Неужели агенты Кремля проникли в уважаемые сообщества и саботируют все латышское? Но кое-что стало проясняться. Выяснилось, что этот диктант почему-то организовали люди с нелатышскими именами и фамилиями. Может, это чудовищная провокация? Поэтому и партиям повестки разослали – мол, покажите, какие вы латышские? И патриотов давай смущать на предмет грамотности как показателя любви к Латвии.

Какие-то странные и еще непроверенные эксперты, и вообще, черт-те что несут. Мол, поскольку русских все время заставляют учиться латышскому, они в итоге его знают лучше , чем латыши. Меньше делают ошибок, грамотнее пишут. Это, конечно, все враки и кремлевская пропаганда, но все равно неприятно. Получается, что задумали диктант, а получился какой-то полиграф. Поэтому мы, патриоты, пришли к мнению, что это, конечно, провокация.

Нужно по-другому делать. Во-первых, такой диктант должны организовывать люди с правильными именами и фамилиями. А во-вторых, не надо, чтобы его писали латыши. Они и так грамотнее других, и нечего это ставить под сомнение и позорно проверять. А вот русские – те пускай пишут. И их ошибки надо громко объявлять и анализировать. Кстати, можно было бы и начать штрафовать, а за повторные ошибки вводить разную ответственность.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия